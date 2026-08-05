Técnico formador de Jhon Durán dio una nueva versión sobre su pupilo en vivo: Tomó drástica decisión

El técnico Alberto Suárez fue el formador de Jhon Durán en el fútbol colombiano. Bajo su dirección en Envigado, el delantero adquirió las bases necesarias para desarrollar su talento y dar el salto al fútbol internacional. Las indicaciones del entrenador vallecaucano contribuyeron a su llegada al Chicago Fire de la MLS, donde comenzó a llamar la atención y a entrar en el radar de la Selección Colombia.

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Suárez le tiene un gran aprecio a Jhon Durán. Siempre que puede destaca sus condiciones en la cancha y ha sido una figura cercana para el jugador, quien ha dado muestras de un fuerte carácter que lo ha alejado del proceso de la Selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Esa situación también ha influido en sus salidas prematuras de varios clubes de Europa y Asia.

En días recientes, Alberto Suárez se pronunció, tras varios meses de rumores, sobre lo que habría ocurrido al interior de la Selección Colombia con Jhon Durán como protagonista. En sus palabras, el técnico dijo que el jugador, sin querer, abrió los brazos, tocó al DT y Néstor Lorenzo cayó al suelo.

Sus declaraciones tuvieron repercusión en Colombia, ya que se refirieron a un hecho que generó controversia en el país y alimentó las versiones sobre una posible fractura al interior del camerino de la Selección Colombia. Lo cierto es que, tras ese episodio, Jhon Durán se alejó del proceso deportivo liderado por Néstor Lorenzo.

Posteriormente, el delantero volvió a ser convocado, pero se informó sobre una lesión que finalmente llevó a su desconvocatoria.

Jhon Jáder Durán y Luis Díaz. Ambos atacantes entraron en la prelista de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Nuevamente, esta vez en Win Sports, Alberto Suárez se refirió a esos hechos y anunció en vivo una decisión sobre el tema. Durante el programa, la periodista Pilar Velásquez insistió en preguntarle por la situación entre Jhon Durán y Néstor Lorenzo, y el entrenador fue claro en su respuesta.

Drástica decisión de Alberto Suárez

En la nueva versión de este 5 de agosto sobre Durán, el técnico Alberto Suárez dejó claro que no volverá a hablar del tema y que prefiere dejar las cosas tal cual se dijeron el pasado 27 de julio.

Alberto Suárez, técnico de Envigado Foto: Dimayor

El técnico Suárez aclaró que esto le genera “mucho dolor” y es un tema que no tocará de nuevo. Fue contundente al decir que hay que dejarlo madurar (a Durán). También prefirió dejar grabado que nunca ha buscado crear polémica con sus palabras.

"De Jhon Durán me ha generado suficiente dolor y no quiero tocarlo, siento que hay que dejarlo tranquilo y que madure a la velocidad que se necesite": Alberto Suárez, entrenador de Envigado FC. #MedioTiempoWIN ⚽🏆🟠 pic.twitter.com/6PTY89eLt4 — Win Sports (@WinSportsTV) August 5, 2026

Con la renovación de Lorenzo como técnico de Colombia y la nueva oportunidad de Jhon Durán en el Benfica, el debate se centra en si el delantero volverá a vestir la camiseta de la tricolor en el mes de septiembre en nueva fecha Fifa.

Lo que ya ha dicho Suárez sobre Lorenzo y Durán

El estratega parafraseó lo que el propio futbolista le habría contado sobre lo ocurrido el 6 de junio de 2025 en el camerino de la Selección Colombia.

“Yo le pregunté (por la presunta pelea del camerino) la última vez que vino, hace como mes y medio: ¿Eso es cierto? Me dijo que no”, arrancó afirmando Alberto Suárez en el pódcast Un Break.

Sin embargo, Suárez contó detalles inéditos de lo que le dijo Durán: “Es cierto que yo tenía agarrado a un compañero, haciéndole un reclamo, y el profe (Lorenzo) me agarró por detrás, pero yo no sabía que era el profe, y yo abrí los brazos para quitármelo de encima, porque no me sentía bien que me agarrara, y era el profe, cayó”.

“Pero no le ha sacado un revólver a nadie, no lo han cogido haciendo disparos, no ha matado a nadie, como otros sí que idolatran (...) es un niño (Durán) al que hay que ayudar y darle la posibilidad de que siga creciendo”, sentenció Suárez, quien también dijo que ama a Jhon Durán y que nadie le ha tenido paciencia al joven jugador, hoy al servicio de Benfica.