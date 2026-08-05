Nelson Deossa, apetecido en Inglaterra: los cinco clubes que lo buscan tras golazo al Arsenal

No se lleva las portadas de los más importantes diarios del mundo, pero para la Selección Colombia es un talentoso que debería ser tenido en cuenta de cara a la renovación de la mano de Néstor Lorenzo.

Joya borrada de la Selección Colombia le marcó golazo al Arsenal: balazo de media distancia

El DT argentino ya le había dado la chance de unirse al equipo colombiano, pero, finalmente, al Mundial 2026 no terminó llevándolo por su preferencia por otros. Se habla de Nelson Deossa, quien nuevamente vuelve a ser noticia en las últimas horas.

Dicho volante, que viene desde hace tiempo remando en el exterior, este miércoles 6 de agosto jugaba vs. Arsenal de Inglaterra en Dublín. En la sede del partido iban a hacer presencia representantes de cinco clubes que lo querían ver para definir su posible fichaje.

Nelson Deossa marcó y asistió vs. Arsenal en la pretemporada con Real Betis Foto: Getty Images

El listado de instituciones que estaban al pendiente del colombiano eran Leeds y Ipswich Town, de la Premier League.

Wolverhampton, Hull City y West Ham, de la segunda división inglesa, serían otros que habrían monitoreado al colombiano en las últimas horas durante el partido que disputó en Irlanda.

En Brasil también llama la atención

Vasco da Gama de Brasil es otro club del mundo que ha mostrado interés en Deossa. Dicho elenco, que ya cuenta con otros colombianos en sus filas, gusta del que milita en Betis, pero la falta de un cupo de extranjero le impediría su arribo.

Johan Mojica se pronunció sobre el comentario de Instagram que causó polémica: dio su versión

Gesto de Luis Díaz en Corea es aplaudido: video de 140 mil vistas lo resalta Bayern Múnich

Adicional a eso, al volante nacido en Marmato le llamaría más la atención mantenerse a la élite europea estando en Inglaterra, que tener un regreso a Sudamérica donde ya jugó en Argentina y Colombia.

Los próximos días serán claves para saber si el futbolista cafetero sigue ligado al Betis, es transferido a otro país de la mayor exigencia en el Viejo Continente o, por el contrario, retorna al continente para relanzarse con más continuidad en un club como el brasileño.

Su trayectoria a los 26 años

La trayectoria profesional con Atlético Huila, club con el que debutó en 2021, incluye que contribuyó a su ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

En 2022 fue cedido a Estudiantes de La Plata, de Argentina, donde disputó competencias oficiales antes de regresar a Colombia para vestir la camiseta de Junior de Barranquilla, equipo con el que jugó 21 partidos y anotó dos goles.

Nelson Deossa marcando a la estrella mundial, Kylian Mbappé Foto: AFP

En 2023 pasó a Atlético Nacional, donde tuvo su consolidación al registrar 50 encuentros, seis goles y cuatro asistencias, además de conquistar la Superliga y la Copa Colombia.

Su rendimiento le abrió las puertas del fútbol mexicano con Pachuca, donde ganó la Copa de Campeones de la Concacaf. Posteriormente fichó por Monterrey y, tras destacar en la Liga MX y competiciones internacionales, dio el salto al Real Betis de España.

Lorenzo podrá sacarle provecho

Tras el Mundial 2026, el futuro de la Selección Colombia sigue en manos de Néstor Lorenzo. El DT argentino debe dejar de cerrarse a la idea de sumar nuevos talentos y seguir llevando a los históricos que ya cumplieron un ciclo.

Néstor Lorenzo, técnico en propiedad de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

En lugar de James, JuanFer, Yerry, entre otros, ya puede hacerle un lugar a los Yerson Mosquera, Jhon Solís y Nelson Deossa que brillan en Europa.