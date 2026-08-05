Lucas González dio pista sobre nueva salida en Atlético Nacional: “La mejor de las suertes”

El técnico de Atlético Nacional, Lucas González, se refirió a la posible salida de Eduard Bello, atacante venezolano de 30 años que llegó al club a principios de 2026. Todo apunta a que no continuará en el verde de Antioquia.

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Versiones de la prensa en Colombia señalan que Eduard Bello saldría de Atlético Nacional al Deportivo Cali. Sin embargo, se trata de un rumor y solo hasta este miércoles hubo un pronunciamiento oficial al respecto.

Lucas fue claro: se espera una decisión final por parte de Nacional, para conocer si Bello seguirá en el verde de Antioquia, o migrará al azucarero del Valle del Cauca. Las próximas horas serán claves.

Lucas González: “Si tiene la posibilidad de salir, le desearemos la mejor de las suertes”

González atendió a la prensa, este miércoles, en la sede deportiva del equipo en Guarne. Sobre Bello, fue claro: “Creo que queda una semana para el mercado de fichajes. Si se queda con nosotros, será uno más de la plantilla, y si tiene la posibilidad de salir, le desearemos la mejor de las suertes. Es un chico con una forma de ser impecable”.

🤔➡️ Eduard Bello, ¿SE VA O SE QUEDA? Lucas González, habla sobre la condición del futbolista venezolano en Atlético Nacional. pic.twitter.com/wmQFz5y4Mr — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) August 5, 2026

La continuidad de Eduard Bello en Atlético Nacional no está 100% confirmada, y queda claro con la declaración de Lucas González. Mientras tanto, crece la expectativa en Deportivo Cali por saber si el venezolano podrá llegar a la plantilla dirigida por Rafael Dudamel.

“Cali avanza en las negociaciones para firmar a Eduard Bello”

Uno de los que ha tocado el tema ha sido el periodista Felipe Sierra por medio de su cuenta de X. Afirma que el Cali estaría avanzando en las negociaciones por Bello y que podría haber noticias pronto.

“Deportivo Cali avanza en las negociaciones para firmar a Eduard Bello (30). Esperan que el venezolano pueda resolver su situación con Atlético Nacional para cerrarlo. El extremo es solicitud expresa de Rafael Dudamel”, afirmó Sierra.

🚨 #Cali avanza en las negociaciones para firmar a Eduard Bello (30). Esperan que el venezolano pueda resolver su situación con #AtléticoNacional para cerrarlo. El extremo es solicitud expresa de Rafael Dudamel 🟢 pic.twitter.com/ndXZ9spNZI — Pipe Sierra (@PSierraR) August 4, 2026

Yaracuyanos, Carabobo, Antofagasta, Mazatlán, Barcelona y Universidad Católica son los otros equipos que han tenido a Eduard Bello en sus filas. Fue antes de arribar a Atlético Nacional y ahora se sumaría el Deportivo Cali.