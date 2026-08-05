Deportes

Lucas González dio pista sobre nueva salida en Atlético Nacional: “La mejor de las suertes”

No está confirmada aún la salida del jugador, y hasta el propio Lucas González lo deja claro, pero admitió que en lo que queda del mercado de fichajes aún podría pasar algo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
5 de agosto de 2026 a las 6:19 p. m.
Lucas González se refirió a otra posible salida en Atlético Nacional.
Lucas González se refirió a otra posible salida en Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

El técnico de Atlético Nacional, Lucas González, se refirió a la posible salida de Eduard Bello, atacante venezolano de 30 años que llegó al club a principios de 2026. Todo apunta a que no continuará en el verde de Antioquia.

Lucas González, DT de Atlético Nacional.
Lucas González confirma los dos fichajes que están cerca de Atlético Nacional: dio buenas referencias
Atlético Nacional y Deportivo Cali están en los últimos detalles del acuerdo.
Negocio inminente entre Deportivo Cali y Atlético Nacional: fichaje a préstamo por un año

Versiones de la prensa en Colombia señalan que Eduard Bello saldría de Atlético Nacional al Deportivo Cali. Sin embargo, se trata de un rumor y solo hasta este miércoles hubo un pronunciamiento oficial al respecto.

Lucas fue claro: se espera una decisión final por parte de Nacional, para conocer si Bello seguirá en el verde de Antioquia, o migrará al azucarero del Valle del Cauca. Las próximas horas serán claves.

Lucas González: “Si tiene la posibilidad de salir, le desearemos la mejor de las suertes”

González atendió a la prensa, este miércoles, en la sede deportiva del equipo en Guarne. Sobre Bello, fue claro: “Creo que queda una semana para el mercado de fichajes. Si se queda con nosotros, será uno más de la plantilla, y si tiene la posibilidad de salir, le desearemos la mejor de las suertes. Es un chico con una forma de ser impecable”.

La continuidad de Eduard Bello en Atlético Nacional no está 100% confirmada, y queda claro con la declaración de Lucas González. Mientras tanto, crece la expectativa en Deportivo Cali por saber si el venezolano podrá llegar a la plantilla dirigida por Rafael Dudamel.

“Cali avanza en las negociaciones para firmar a Eduard Bello”

Uno de los que ha tocado el tema ha sido el periodista Felipe Sierra por medio de su cuenta de X. Afirma que el Cali estaría avanzando en las negociaciones por Bello y que podría haber noticias pronto.

“Deportivo Cali avanza en las negociaciones para firmar a Eduard Bello (30). Esperan que el venezolano pueda resolver su situación con Atlético Nacional para cerrarlo. El extremo es solicitud expresa de Rafael Dudamel”, afirmó Sierra.

Yaracuyanos, Carabobo, Antofagasta, Mazatlán, Barcelona y Universidad Católica son los otros equipos que han tenido a Eduard Bello en sus filas. Fue antes de arribar a Atlético Nacional y ahora se sumaría el Deportivo Cali.