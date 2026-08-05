Otro talento que servirá para la renovación de la Selección Colombia se hace sentir en Europa. Nelson Deossa, de 26 años, y quien pertenece a Real Betis acaba de anotarle un soberbio gol al Arsenal de Inglaterra.

Dicho volante, que estuvo en la órbita de la Tricolor hace no mucho, pero que no terminó siendo llevado al Mundial 2026, le manda un mensaje certero a Néstor Lorenzo.

Real Betis’ Nelson Deossa with a stunning strike against Arsenal 🤯



Watch Arsenal vs. Real Betis live on CBS Sports Network 📺 pic.twitter.com/3eXJkM9fNX — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 5, 2026

Cuando corría el minuto 25 de un amistoso que hace parte de la pretemporada tanto para españoles, como para ingleses, el volante recibió el balón y no dudó para saca el zurdazo.

Ante la poca presión de los adversarios, el cafetero tuvo el tiempo de posicionarse, rematar y que su tiro saliese con potencia, además de destino imposible de atajar para el arquero del elenco inglés.

Este sería el nuevo equipo de Jáminton Campaz: llegó oferta millonaria y “pidió ser transferido”

Gesto de Luis Díaz en Corea es aplaudido: video de 140 mil vistas lo resalta Bayern Múnich

Dicha anotación a esa altura del juego reconfirmó la victoria parcial de los españoles por 0-2. Luego vino el descuento de Arsenal y, posteriormente, otra anotación de un compañero de Deossa para el 1-3 parcial a falta de 20 minutos del final.

Gol y asistencia

Para redondear un partido de 8.3 puntos, Deossa no solo marcó uno de los goles del triunfo de los suyos. También fue el asistidor de la anotación con la que Fornals terminó por decretar la victoria para los de Sevilla.

Nelson Deossa marcó y asistió vs. Arsenal en la pretemporada con Real Betis Foto: Getty Images

Hasta el minuto 83, para el chileno Manuel Pellegrini el colombiano fue intocable en el esquema. Lo puso como titular y mantuvo por la gran actuación que venía teniendo en la que aportó gol, asistencia e hizo el 82% de sus pases, además, de que tocó el balón unas 37 veces.

Junto a Isco y Antony acabó compartiendo en la delantera del cuadro ibérico que también cuenta con el colombiano Juan Camilo Hernández, quien no sumó minutos en la vuelta a la acción de su club tras el Mundial 2026.

Lo rondan con ofertas desde Inglaterra

Ese talento que se le ha visto a Deossa desde sus inicios en el balompié colombiano y que lo llevaron a Europa hace un tiempo, llaman la atención de clubes en todo el mundo.

En las últimas horas ha tomado fuerza que desde Inglaterra unos cinco equipos lo tendrían en la mira para ficharlo. Entre las instituciones que tuvieron sus ojos puestos en Dublín donde se llevó a cabo el amistoso vs. Arsenal, estuvieron Leeds y Ipswich Town, de la Premier League.

Pero qué golazo metiste, Nelson 🇨🇴😮‍💨 pic.twitter.com/MySgpYhUk0 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 5, 2026

También en de segunda división el volante ha llamado el interés de equipos ingleses como los son: Wolverhampton, Hull City y West Ham.

A la par de que en suelo inglés lo monitorean, también se ha dicho que Vasco da Gama de Brasil ha avanzado en forma para tenerlo en sus filas. Sin embargo, estos cuentan con el cupo de extranjero lleno y no se les haría fácil poder librarse de alguno.

Mientras se define completamente si el nacido en Marmato sigue en Real Betis o cambia de club, este demuestra que para la Selección Colombia está listo en caso de que Néstor Lorenzo lo quiera tener en cuenta para una próxima convocatoria venidera.