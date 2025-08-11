Nelson Deossa no se calló sobre su borrada de la Selección Colombia: mandó mensaje a Lorenzo

Nelson Deossa es otro de los jugadores colombianos que dieron el salto a Europa en este mercado de fichajes. El volante caldense fue presentado como nuevo fichaje del Real Betis y aprovechó para mandarle un mensaje al cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Deossa tiene el sueño de vestir los colores de la Tricolor, pues solo ha recibido una convocatoria en toda su carrera como profesional.

El caldense fue citado por Néstor Lorenzo para la doble fecha de octubre de 2024 y desde entonces no ha vuelto a aparecer en las listas oficiales del combinado nacional.

Aun cuando atravesaba un buen momento en Monterrey, el cuerpo técnico se decidió por otras opciones y lo dejó fuera de los duelos por eliminatorias sudamericanas.

Este mes saldrá una nueva convocatoria para las dos últimas fechas del clasificatorio y Deossa aspira a entrar en las cuentas de Lorenzo, aunque todavía no hace su debut en cancha con la camiseta del Betis.

Mensaje a Lorenzo

Deossa sabe que está por debajo de varios jugadores con proceso en Selección Colombia, sin embargo, guarda la ilusión de subirse al bus en la recta final hacia la Copa del Mundo.

“El sueño de todo jugador es representar a su país y ahora que tenemos la posibilidad de clasificar al Mundial, el sueño es ese. Poder estar en la convocatoria, poder ir al Mundial, se le hace ilusión a uno”, declaró ante la prensa española.

Cabe recordar que Deossa juega como mediocampista, posición en la que hay piezas indiscutibles para Lorenzo como Jefferson Lerma o Richard Ríos.

Afortunadamente, para la Selección Colombia, hay competencia por el puesto y ahora todo pinta mejor con una gran cantidad de jugadores aterrizando en territorio europeo.

A finales de este mes se conocerá si el clamor de Deossa surte efecto o le tocará esperar hasta los amistosos de octubre para reaparecer en una lista oficial de Néstor Lorenzo.

Colombia's coach Nestor Lorenzo looks on prior to a qualifying soccer match against Argentina for the FIFA World Cup 2026 at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, June 10, 2025. (AP Photo/Natacha Pisarenko) | Foto: AP

Ansioso por el debut

Nelson Deossa ya lleva un par de semanas en territorio español, pero todavía no ha podido debutar por molestias físicas que arrastraba desde su salida de Monterrey.

La liga española empieza este fin de semana, pero la presencia del colombiano en el duelo de visita contra el Elche está en veremos.

“Desde que llegué y me presenté al plantel me recibieron con una calidez humana increíble. Te hacen sentir como si llevaras tiempo acá. Estoy contento de pertenecer a esta institución y tener esta gran oportunidad para mi vida”, indicó el caldense.

Sergio Canales, jugador de Rayados con pasado en el Betis, jugó parte fundamental en el éxito de este negocio. "Lo hablé con Canales, me convenció mucho, me habló muy bien de la institución, la calidad de personas que hay. Eso también te ayuda y te genera confianza para tomar la decisión que fue venir acá”, declaró Deossa.