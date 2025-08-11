Colombiano le arruinó el debut a Rodrigo de Paul en la MLS: goleada y papelón del Inter Miami

Luis Fernando Muriel sigue sumando goles en la MLS. El colombiano se fajó con doblete y asistencia para la victoria de Orlando City sobre Inter Miami (4-1) en el debut de Rodrigo de Paul en la MLS.

El equipo rosa acusó la segunda ausencia consecutiva de Lionel Messi, al que Mascherano espera tener recuperado de su lesión muscular para los cuartos de final de la Leagues Cup frente a Tigres de México.

“Hoy hubo un solo equipo. No jugamos con la intensidad que se necesitaba este partido y nos superaron del primer al último minuto”, lamentó Mascherano en una conferencia de prensa en la que fue muy crítico con la actitud de sus jugadores.

“Estamos muy dolidos y muy preocupados. Si realmente queremos competir, este no es el camino”, alertó el timonel argentino. “Como líder de este grupo me duele mucho dar la imagen que dimos hoy”, agregó.

Show de Luis Muriel

Con esta aplastante derrota, Inter Miami cae a la sexta casilla de la conferencia este con 42 puntos, mientras que Orlando City se pone cuarto con 42.

El triunfo del cuadro violeta se encarriló a los 95 segundos, cuando Muriel atravesó en carrera el corazón de la defensa visitante, recibió una precisa asistencia de Ojeda y batió por debajo de las piernas al arquero argentino Oscar Ustari.

Solo tres minutos después, Bright igualó el marcador con su primera diana con la camiseta de Miami, en una fulminante volea desde el borde del área.

Pasada la media hora, el partido se embarró con una sucesión de duras entradas y protestas que derivó en el que el árbitro mostrara hasta cinco tarjetas amarillas antes del descanso.

De Paul, que tuvo una gris actuación, probó fortuna con un disparo desviado desde fuera del área al inicio de la segunda mitad.

El duelo se decantó de lado de Orlando con los tantos de Muriel, en una acción individual tras servicio de córner, y Martín Ojeda, con un potente disparo al primer palo.

Luis Fernando Muriel, goleador del Orlando City | Foto: Getty Images via AFP

En el 67′, el uruguayo Luis Suárez estuvo cerca de reducir la desventaja con un disparo desde el círculo central pero el portero peruano Pedro Gallese retrocedió a tiempo y despejó con una mano providencial.

La fiesta en Orlando fue completa cuando Mario Pasalic aprovechó la pasividad de la defensa del Inter para anotar el cuarto gol de la escuadra dirigida por el también colombiano Oscar Pareja.

Habló Luis Muriel

Como era de esperarse, Muriel fue elegido la figura del ‘clásico del sol’ contra Inter Miami. “Increíble. Estas son las semanas y los partidos con los que sueñas como jugador. Es una sensación única y me siento espectacular por poder ayudar a mi equipo como lo hago”, declaró el atacante atlanticense.

“Espero que podamos tener un estadio así en los próximos partidos mientras seguimos luchando por el título que tanto anhela Orlando. Fue una noche fantástica”, apuntó.

Muriel venía de marcar triplete en Leagues Cup y ahora pone otros dos más a su cuenta. “Estoy teniendo un gran año. Algunos momentos son mejores que otros, como este, pero creo que todo se debe al trabajo que hacemos en los entrenamientos y durante la semana. Ojalá podamos mantener el ritmo”, completó.