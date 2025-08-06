Hace un buen tiempo que no se veía una versión como la de este miércoles, 6 de agosto, de Luis Fernando Muriel.

En menos de 15 minutos, el atacante que milita en Orlando City puso a ganar a su equipo ante Necaxa, de México.

Con su potencia de piernas, así como la capacidad individual, logró marcar su primer tanto a los 35′, tras este cayeron goles a los 37′ y 45+1′.

A first half hat trick for Luis Muriel 😱 @OrlandoCitySC brings their advantage to FOUR. pic.twitter.com/b8X0nV0nG0 — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2025

Dicho triplete puso a ganar parcialmente a los morados 4-0, sentenciando a falta de un tiempo el resultado a favor de los estadounidenses.

En cada una de las anotaciones del colombiano se vio su capacidad para irse de frente al arco contrario, siendo la última una auténtica joya por la capacidad para rematar en velocidad.

Fue tal la repercusión que tuvo lo hecho por el colombiano, que la página oficial de la Major League Soccer publicó: “Un hat-trick de Luis Muriel”.

First-half hatty 🎩🚨



Luis Muriel bags the first hat trick of #LeaguesCup2025. pic.twitter.com/NTflEZHGMj — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2025

“@Orlando City SC en la primera mitad eleva su ventaja a CUATRO”, resaltaron de la goleada al término del primer tiempo.

Además de eso, como dato no menor, Muriel pasó a ser el primer jugador en conseguir un triplente en la edición actual de la Leagues Cup 2025.

“Consigue el primer hat-trick de Leagues Cup 2025″, dijo la MLS.

Muriel se hizo tendencia por su triplete de tantos, que le permitieron al cuadro de La Florida encaminar su clasificación a la siguiente fase.

Después de haber empatado ante Pumas, vencer a Atlas y ahora también triunfar ante Necaxa, los de Orlando pasaron como invictos con siete puntos.

Cabe resaltar que de cada Confederación pasan cuatro, y faltando algunos partidos por jugarse en la fecha 3, quienes están encaminados desde la MLS son Inter Miami, Columbus Crew y Orlando.

Entre Seattle Sounders y Portland Timbers está el cuarto cajón para la disputa de los cuartos de final en el certamen que enfrenta la MLS vs. Liga MX.

Leagues Cup de contrastes para Colombia

Mientras Muriel brilló, clasificó y pasó de ronda, para James Rodríguez con Club León las cosas salieron sumamente mal.

En ninguno de los tres partidos que jugó en el certamen logró ganar, apenas salvó un empate, lo que le dejó en las últimas casillas de la tabla de posiciones.

Otros cafeteros en competencia fueron Camilo Vargas y Kevin Mier.

Ambos porteros, quienes son los más opcionados a ser titulares en la Selección Colombia, quedaron eliminados de manera prematura.

Quien defendía el pórtico de Atlas vio caer su arco en más de siete oportunidades, dando cuenta del poderío de los clubes de Estados Unidos.

Kevin Mier se pudo resarcir de los siete goles recibidos con Cruz Azul | Foto: MLS via Getty Images

En cuanto al saldo con el que terminó Mier, este tuvo un peor desempeño que su colega, fueron más de 10 goles los recibidos ante los de MLS.

Kevin fue noticia negativa en la fecha 2 de Leagues Cup, al haber recibido siete tantos de parte del Seattle Sounders, en menos de 45 minutos.