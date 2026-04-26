Países Bajos pierde una joya para el Mundial 2026: lesión de ligamento cruzado anterior

Xavi Simons, la joya de Países Bajos que tiene 23 años, se perderá el Mundial 2026 y el propio jugador lo confirmó. Por medio de sus redes sociales, Xavi dejó un desgarrador mensaje que genera ruido a pocos días de la cita orbital.

“Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto y solo estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido. Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada… junto con la Copa del Mundo”, escribió Xavi Simons en sus redes sociales.

Y añadió: “Representar a mi país este verano… simplemente se fue. Llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta pelea. Voy a recorrer este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resistencia, con creencia, mientras cuento los días para volver ahí fuera”.

Los jugadores que se pierden el Mundial 2026 por lesión: la oscura lista que crece cada vez más

Desde que se supo sobre su lesión, el pasado 25 de abril, y por los gestos de dolor que mostró Simons, se presentía que se trataba del ligamento cruzado anterior. A día de hoy ya manejan el diagnóstico desde la prensa europea.

🚨 Xavi Simons will be out of the World Cup 2026 with ACL injury.



“They say life can be cruel and today it feels that way. My season has come to an abrupt end and I’m just trying to process it. Honestly, I’m heartbroken. None of it makes sense”.



“All I’ve wanted to do is fight… pic.twitter.com/ZFgfJ7mAjf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2026

Así fue la lesión de Xavi Simons

El pasado sábado, 25 de abril de 2026, el Tottenham de Xavi Simons venció 1-0 de visitante al Wolverhampton. Fue por la fecha 34 de la Premier League y le sirve a los Spurs en su lucha por la permanencia, aunque no los saca de la zona de descenso.

Entonces, al mal momento deportivo de Tottenham se suma la lesión de Xavi Simons. Ocurrió sobre los 56′ del segundo tiempo, cuando el neerlandés corría en ataque por derecha, era marcado por Hugo Bueno (Wolves) y acabó cayendo con amplias muestras de dolor.

Se creía, en principio, que Bueno había tenido algo que ver en la lesión de Xavi Simons, pero no. Más allá del marcaje normal, en la transmisión oficial del evento se ve que el neerlandés, solo, le pegó al césped y sufrió el impacto en su rodilla derecha.

NO LE SALE UNA AL TOTTENHAM: ¡XAVI SIMONS SE LESIONÓ Y ENCIENDE LAS ALARMAS! El jugador de Países Bajos sufrió un duro golpe en la rodilla y preocupa de cara a la Copa del Mundo.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/s6GzBXsgVi — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2026

Allí mismo, en el video, se observa cómo Simons denotaba bastantes gestos de dolor. Se trata de un jugador vital tanto en Tottenham como en su selección nacional, y que se viene proyectando desde hace bastante tiempo como uno de los prospectos de cara al fútbol futuro.