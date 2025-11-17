Alemania y Países Bajos definieron su presencia en el Mundial Norteamérica 2026: hubo goleadas

La selección de Alemania se ha clasificado para el Mundial 2026 tras golear este lunes por 6-0 a Eslovaquia, en un partido que encarrilaron temprano, mientras que Países Bajos hizo lo propio con Lituania (4-0) para sellar también como líder de su grupo el pase a la siguiente cita mundialista.

Alemania encabezó el Grupo A con 15 puntos, tres más que Eslovaquia. | Foto: AFP

Los alemanes tenían todo de cara para estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y el delantero Nick Woltemade abrió el marcador en el 18′ para abrir la puerta y Serge Gnabry dobló la ventaja alemana en el 29′ para empezar a dar la alegría que culminó Leroy Sané, que acababa de regresar a la selección, con su doblete en el 36′ y 41′.

Ridle Baku añadió el quinto gol en el 67′ y el debutante Assan Ouedraogo marcó sólo dos minutos después de entrar desde el banquillo para completar una goleada, un ‘set’ tenístico, que permite a Alemania encabezar el Grupo A con 15 puntos, tres más que Eslovaquia, segunda, que deberá buscar el billete en la repesca tras perder esta ‘final’. En el otro partido del grupo Irlanda del Norte ganó a Luxemburgo (1-0) con un gol de Jamie Donley.

Por otro lado, los Países Bajos también sellaron este lunes su billete mundialista tras ganar por 4-0 a la colista Lituania, con goles de Tiijani Reijnders en la primera parte y, tras el descanso, de Cody Gakpo desde el punto de penalti, y de Xavi Simons y Donyell Malen en apenas dos minutos para sentenciar.

Una victoria que hizo inútil la sufrida victoria de Polonia en Malta (2-3). Los polacos, atenazados por la presión, finalmente sumaron tres puntos pero sufrieron mucho más de lo esperado ante una combativa Malta que no será esta vez colista. Esta vez, pese a igualar dos veces el marcador, sucumbió ante la Polonia de Robert Lewandowski, que abrió la lata, y que deberá ir al ‘play-off’ clasificatorio.

Países Bajos también selló su calificación al Mundial Norteamérica 2026. | Foto: AFP

Mientras, en el Grupo L lo tenía ya hecho Croacia y aún así se tomó muy en serio su partido contra un rival histórico como Montenegro, que se adelantó en el Podgorica City Stadium pero Ivan Perisic, de penalti en el 37′, y Kristijan Jakic y Nikola Vlasic en el 72′ y 87′ lograron una gran remontada para los croatas de Zlatko Dalic, mientras que en su grupo irá a la repesca Chequia tras golear a Gibraltar (6-0).

Portugal y Noruega, también clasificaron

En la jornada del domingo, las selecciones de Portugal y Noruega golearon a Armenia (9-1) e Italia (1-4) para asegurar su presencia en el Mundial en la última jornada de la fase de clasificación este domingo, que Francia completó invicta e Inglaterra con pleno de triunfos.

Sin Cristiano Ronaldo, expulsado la jornada anterior contra Irlanda, Portugal certificó su billete al Mundial sin piedad de Armenia, aunque llegó a tener algo más de suspense con el 1-1 a los 20 minutos en el Estádio do Dragão. Los de Roberto Martínez arrancaron de raíz la emoción de llegar con los deberes a la última jornada, gracias a los ‘hat-tricks’ de Bruno Fernandes y Joao Neves.

Mientras, el segundo puesto del Grupo F fue para una Irlanda que culminó su tercera victoria seguida con el 2-3 en el minuto 96 sobre Hungría. Un triplete de Troy Parrott, para remontar dos veces el resultado adverso, dio a los irlandeses el puesto de repesca para luchar por meterse en el Mundial del próximo año.

Haaland fue una de las figuras del encuentro que le complicó el camino a Italia. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Por otro lado, dentro del Grupo I, Noruega dio también el paso definitivo ante una Italia que estuvo lejos del milagro de goleada que necesitaba para ser primera. De hecho, los de Gennaro Gattuso encajaron una dura derrota en San Siro con un doblete de Erling Haaland, 16 goles en ocho partidos de clasificación.