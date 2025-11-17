Se agotan los cupos al Mundial Norteamérica 2026: esta es la lista completa de las 34 selecciones clasificadas

Con sendas goleadas ante Eslovaquia y Lituania, Alemania y Países Bajos se clasificaron este lunes para el Mundial 2026 y ya son 34 las selecciones que dirán presente en el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Alemania, goleó 6-0 a Eslovaquia y se quedó con el primer lugar del Grupo A. | Foto: AFP

La cuatro veces campeona mundial, Alemania, goleó 6-0 a Eslovaquia y se quedó con el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias europeas, relegando a su homóloga derrotada al segundo puesto y con ello al repechaje europeo.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann ganó en Leipzig (Alemania) con goles de Nick Woltemade (18′), Serge Gnabry (29′), Leroy Sané (36′, 41′), Ridle Baku (67′) y Assan Ouedraogo (79′).

De esta manera, Alemania se garantizó el estatus de cabeza de serie para el sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Países Bajos, por su parte, goleó 4-0 a Lituania y aseguró la primera posición del Grupo G.

Tijjani Reijnders (16′), Cody Gakpo (58′, de penal), Xavi Simons (60′) y Donyell Malen (62′) anotaron los tantos de la Oranje.

Polonia, que necesitaba la derrota de Países Bajos y una goleada a Malta para quedar primera de grupo, ganó 3-2 y ahora tratará de acceder al Mundial a través del repechaje.

De esta manera, ya son 34 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 14 plazas por atribuir para un Mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.

Cabe señalar que este domingo Portugal y Noruega confirmaron su presencia en la cita mundialista, con el agravante de que los nórdicos complicaron a Italia ganándole en Milán y la enviaron a disputar el repechaje, instancia que se jugará en marzo de 2026.

Portugal también se aseguró su clasificación al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Hasta el momento, Italia, Albania, Irlanda, República Checa y Ucrania, Polonia y Eslovaquia tienen asegurada su participación en la repesca, producto de haber sido segundas en cada uno de sus grupos de eliminatoria.

Por su parte, Rumania, Suecia e Irlanda del Norte también aseguraron su participación, pero por su desempeño en la Nations League, otro de los caminos para acceder a esta instancia.

Las 34 selecciones clasificadas al mundial Norteamérica 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Japón (AFC) Nueva Zelanda (OFC) Irán (AFC) Argentina (Conmebol) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Qatar (AFC) Inglaterra (UEFA) Arabia Saudita (AFC) Costa de Marfil (CAF) Senegal (CAF) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA) Alemania (UEFA) Países Bajos (UEFA)

¿Cómo se disputará el Mundial Norteamérica 2026?

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

Imagen del juego entre Países Bajos y Polonia. | Foto: UEFA via Getty Images

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.