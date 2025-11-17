Suscribirse

Deportes

Se agotan los cupos al Mundial Norteamérica 2026: esta es la lista completa de las 34 selecciones clasificadas

Alemania y Países Bajos lograron certificar su presencia en la próxima cita mundialista.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

17 de noviembre de 2025, 10:48 p. m.
El mediocampista colombiano #10, James Rodríguez, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)
Colombia es uno de los 34 equipos que hasta el momento han clasificado al Mundial 2026. | Foto: AFP

Con sendas goleadas ante Eslovaquia y Lituania, Alemania y Países Bajos se clasificaron este lunes para el Mundial 2026 y ya son 34 las selecciones que dirán presente en el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Contexto: El mensaje premonitorio de Luis Díaz a Gustavo Puerta antes del partido contra Nueva Zelanda: “Gracias a Dios se dio”
Los jugadores de Alemania celebran tras ganar el partido de clasificación para la Copa Mundial de 2026 del Grupo A de la zona europea contra Luxemburgo en el Estadio de Luxemburgo el 14 de noviembre de 2025. (Foto de JOHN THYS / AFP)
Alemania, goleó 6-0 a Eslovaquia y se quedó con el primer lugar del Grupo A. | Foto: AFP

La cuatro veces campeona mundial, Alemania, goleó 6-0 a Eslovaquia y se quedó con el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias europeas, relegando a su homóloga derrotada al segundo puesto y con ello al repechaje europeo.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann ganó en Leipzig (Alemania) con goles de Nick Woltemade (18′), Serge Gnabry (29′), Leroy Sané (36′, 41′), Ridle Baku (67′) y Assan Ouedraogo (79′).

De esta manera, Alemania se garantizó el estatus de cabeza de serie para el sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.

Países Bajos, por su parte, goleó 4-0 a Lituania y aseguró la primera posición del Grupo G.

Tijjani Reijnders (16′), Cody Gakpo (58′, de penal), Xavi Simons (60′) y Donyell Malen (62′) anotaron los tantos de la Oranje.

Polonia, que necesitaba la derrota de Países Bajos y una goleada a Malta para quedar primera de grupo, ganó 3-2 y ahora tratará de acceder al Mundial a través del repechaje.

De esta manera, ya son 34 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 14 plazas por atribuir para un Mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.

Cabe señalar que este domingo Portugal y Noruega confirmaron su presencia en la cita mundialista, con el agravante de que los nórdicos complicaron a Italia ganándole en Milán y la enviaron a disputar el repechaje, instancia que se jugará en marzo de 2026.

Contexto: Haaland sentenció a Italia y devolvió a Noruega a un mundial, luego de 28 años: ¿qué opciones le quedan a los campeones del mundo?
Portugal también se aseguró su clasificación al Mundial 2026.
Portugal también se aseguró su clasificación al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Hasta el momento, Italia, Albania, Irlanda, República Checa y Ucrania, Polonia y Eslovaquia tienen asegurada su participación en la repesca, producto de haber sido segundas en cada uno de sus grupos de eliminatoria.

Por su parte, Rumania, Suecia e Irlanda del Norte también aseguraron su participación, pero por su desempeño en la Nations League, otro de los caminos para acceder a esta instancia.

Las 34 selecciones clasificadas al mundial Norteamérica 2026

  1. Estados Unidos (Concacaf)
  2. Canadá (Concacaf)
  3. México (Concacaf)
  4. Japón (AFC)
  5. Nueva Zelanda (OFC)
  6. Irán (AFC)
  7. Argentina (Conmebol)
  8. Uzbekistán (AFC)
  9. Corea del Sur (AFC)
  10. Jordania (AFC)
  11. Australia (AFC)
  12. Brasil (Conmebol)
  13. Ecuador (Conmebol)
  14. Uruguay (Conmebol)
  15. Colombia (Conmebol)
  16. Paraguay (Conmebol)
  17. Marruecos (CAF)
  18. Túnez (CAF)
  19. Egipto (CAF)
  20. Argelia (CAF)
  21. Ghana (CAF)
  22. Cabo Verde (CAF)
  23. Sudáfrica (CAF)
  24. Qatar (AFC)
  25. Inglaterra (UEFA)
  26. Arabia Saudita (AFC)
  27. Costa de Marfil (CAF)
  28. Senegal (CAF)
  29. Francia (UEFA)
  30. Croacia (UEFA)
  31. Portugal (UEFA)
  32. Noruega (UEFA)
  33. Alemania (UEFA)
  34. Países Bajos (UEFA)

¿Cómo se disputará el Mundial Norteamérica 2026?

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

Contexto: Galatasaray va por un titular de Selección Colombia: Davinson Sánchez sería clave para que se dé
Imagen del juego entre Países Bajos y Polonia.
Imagen del juego entre Países Bajos y Polonia. | Foto: UEFA via Getty Images

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston.

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara.

Canadá: Vancouver, Toronto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alemania y Países Bajos definieron su presencia en el Mundial Norteamérica 2026: hubo goleadas

2. Aunque Petro afirma que no suspenderá bombardeos, Iris Marín le exige respeto por los menores de edad: “Deben prevalecer los derechos de los niños”

3. Cambio Radical revela estremecedora cifra de reclutamiento de menores: durante el Gobierno Petro ese delito aumentó en un 160%

4. FAA levanta los recortes de vuelos en 40 aeropuertos: vuelve la normalidad tras el caos del cierre federal

5. Florida rescata a 122 menores desaparecidos en una de las mayores operaciones infantiles del país: seis personas arrestadas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026selección alemaniaSelección de Paises Bajoseliminatorias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.