Haaland sentenció a Italia y devolvió a Noruega a un mundial, luego de 28 años: ¿qué opciones le quedan a los campeones del mundo?

Noruega goleó este domingo 4-1 a Italia en Milán, se clasificó para el Mundial 2026 y obliga a los italianos a pasar por el repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.

Noruega le ganó a Italia en Milán y vuelve a un Mundial después de 28 años. | Foto: Getty Images

Guiada por un doblete de Erling Haaland, Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos, seis más que Italia, un recorrido que devuelve a los Vikingos Rojos a su primer Mundial desde 1998.

El atacante del Inter de Milán Francesco Pio Esposito adelantó a los 11 minutos a Italia, una diana que hizo soñar al público de San Siro.

Los locales llegaron por delante en el marcador al descanso pero Antonio Nusa empató a los 63 minutos, antes de que Haaland mostrase su versión más letal.

En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78′, 80′) antes de que Jorgen Strand Larsen decorase aún más el marcador en el tiempo añadido (90+3′).

Haaland marcó doblete con Noruega y envió a Italia a repechaje. | Foto: Getty Images

Portugal también clasificó e Irlanda irá al repechaje

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto, mientras que en el otro encuentro del grupo F, Irlanda venció 3-2 en Hungría, logrando el acceso al repechaje.

En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30′, 41, 81′) y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3′ de penal, 51′, 72′ de penal), con sendos tripletes.

También anotaron Renato Veiga (7′), Gonçalo Ramos (21′) y Francisco Conceicao (90+2′), mientras que Eduard Spertsyan (18′) empató provisionalmente para Armenia.

El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el repechaje.

En Budapest, los locales se adelantaron rápidamente, con un tanto de Daniel Lukacs (3′), y volvieron a ponerse por delante antes del descanso con diana de Barnabas Varga (37′) tras el empate provisional de Troy Parrott (15′, de penal).

Sin CR7 en campo, Portugal clasificó al Mundial. | Foto: Getty Images

El atacante del AZ Alkmaar neerlandés, héroe ya con dos dianas contra Portugal, fue el protagonista absoluto en el Puskas Arena, empatando en el minuto 80 y dando la victoria definitiva a Irlanda en el 90+6′, durante la última acción del partido.