Haaland sentenció a Italia y devolvió a Noruega a un mundial, luego de 28 años: ¿qué opciones le quedan a los campeones del mundo?
Noruega terminó con la sequía, luego de haber disputado su último mundial en Francia 1998.
Noruega goleó este domingo 4-1 a Italia en Milán, se clasificó para el Mundial 2026 y obliga a los italianos a pasar por el repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.
Guiada por un doblete de Erling Haaland, Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos, seis más que Italia, un recorrido que devuelve a los Vikingos Rojos a su primer Mundial desde 1998.
El atacante del Inter de Milán Francesco Pio Esposito adelantó a los 11 minutos a Italia, una diana que hizo soñar al público de San Siro.
Los locales llegaron por delante en el marcador al descanso pero Antonio Nusa empató a los 63 minutos, antes de que Haaland mostrase su versión más letal.
En apenas dos minutos, el ariete del Manchester City asestó dos golpes de realidad a Italia (78′, 80′) antes de que Jorgen Strand Larsen decorase aún más el marcador en el tiempo añadido (90+3′).
Portugal también clasificó e Irlanda irá al repechaje
Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Oporto, mientras que en el otro encuentro del grupo F, Irlanda venció 3-2 en Hungría, logrando el acceso al repechaje.
En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador del PSG Joao Neves (30′, 41, 81′) y el volante del Manchester United Bruno Fernandes (45+3′ de penal, 51′, 72′ de penal), con sendos tripletes.
También anotaron Renato Veiga (7′), Gonçalo Ramos (21′) y Francisco Conceicao (90+2′), mientras que Eduard Spertsyan (18′) empató provisionalmente para Armenia.
El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será la 9ª Copa del Mundo de la Seleção das Quinas. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.
Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el repechaje.
En Budapest, los locales se adelantaron rápidamente, con un tanto de Daniel Lukacs (3′), y volvieron a ponerse por delante antes del descanso con diana de Barnabas Varga (37′) tras el empate provisional de Troy Parrott (15′, de penal).
El atacante del AZ Alkmaar neerlandés, héroe ya con dos dianas contra Portugal, fue el protagonista absoluto en el Puskas Arena, empatando en el minuto 80 y dando la victoria definitiva a Irlanda en el 90+6′, durante la última acción del partido.
El resultado abre las puertas del repechaje a Irlanda, que podrá luchar por disputar un cuarto Mundial, 24 años después de su última participación, en Corea y Japón 2002.