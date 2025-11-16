Suscribirse

Deportes

René Higuita contó inédita historia de la jugada del escorpión: “Anda a cobrarle a esos hijue...”

El loco volvió a hablar de la jugada por la que acaparó los diarios de todo el mundo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Periodista en Semana

16 de noviembre de 2025, 11:00 a. m.
René Higuita y el momento en el que hace el escorpión contra Inglaterra.
René Higuita y el momento en el que hace el escorpión contra Inglaterra. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Gol Caracol

René Higuita es uno de los mejores porteros que ha tenido en su historia la Selección Colombia. El exjugador es muy recordado por muchas de sus locuras, además de que destacó en el grupo por su particular forma de ser.

En los últimos días, Higuita ha sido noticia después de que fuera incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional durante un evento que fue realizado en México. De esta manera, se le hizo un reconocimiento a la extraordinaria trayectoria que tuvo a lo largo de su carrera.

René Higuita, histórico arquero colombiano.
René Higuita, histórico arquero colombiano. | Foto: Getty Images

La jugada del escorpión es una de las cosas por las que más es recordado, la hizo en un partido amistoso que se disputó entre Inglaterra y Colombia en el estadio de Wembley. En ese momento dio mucho de qué hablar y, fue tan llamativa, que todavía se comenta.

En diálogo con la emisora Blu Radio, René Higuita recordó esta acrobática jugada y contó una historia inédita que hasta el momento no se conocía. “Yo no recordaba mucho, recuerdo que no me dijeron nada, le tuve que preguntar a Hernán Darío Gómez“, contó.

Contexto: Sientan a James Rodríguez en la misma mesa que Messi y Maradona: estrella mundial lanzó veredicto y armó controversia

El Loco reveló por primera vez lo que le dijo el entrenador después de que hiciera el escorpión, un truco que él mismo se inventó y que lo puso por completo en el radar del mundo.

“Me preguntó de qué marca eran mis guayos, yo le respondí que eran Reebok y él me dijo: ‘Anda a cobrarle a esos hijuep**** que ya se volvieron muy famosos’”, dijo el exguardameta entre risas.

René Higuita
René Higuita, exjugador de fútbol. | Foto: Getty Images

Además, Higuita contó que también le preguntó a Carlos el Pibe Valderrama acerca de qué recuerdos tenía de lo que se vivió en el camerino después de esa jugada, y destapó la respuesta que le dio el número 10.

“Con el Pibe cuando le pregunto me dijo: ‘Eche yo dije que esto se va a calentar”. Yo sigo indagando si en verdad me regañó“, explicó.

Contexto: René Higuita puso la cara por jugador que Néstor Lorenzo borró: pidió que lo convoquen

Por otra parte, el exfutbolista también comentó qué sintió al recibir el homenaje en México, una distinción que tienen muy pocos deportistas. “Feliz, contento de este homenaje que me hace acá el Salón de la Fama Internacional”, dijo.

Se le pasan a uno muchos recuerdos, fracasos, personas que hoy ya no están, familiares y en el templo en el que estábamos se me viene la imagen de nuestro amigo, ídolo, Miguel Calero, es algo muy sentido en medio de la emoción”, agregó.

Además, habló de las enseñanzas que le dejó su paso por el fútbol y que hoy en día aplica en su vida diaria. “Para uno llegar acá fue una cantidad de tropiezos y seguimos”, expresó.

El mensaje es que tenemos la vida y hay que aprender a diario. Uno programa todo un año de trabajo y a veces es campeón, pero de todos esos años no siempre se gana. Lo mismo pasa como en la vida”, complementó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Números de la suerte de Walter Mercado para el 16 de noviembre: predicciones para todos los signos

2. Héctor Olimpo denuncia que delincuentes entraron a la casa de su mamá y revolcaron todo: “Tocaron lo más sagrado que tengo”

3. Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga responde a denuncia que lo salpica con irregularidades en la SAE

4. Dilian Francisca Toro responde por supuesta venganza política de Gustavo Petro: “Ha querido frenar el desarrollo del Valle”

5. La potencia que le ganó a Elon Musk y creó el satélite más rápido del mundo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Rene HiguitaSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.