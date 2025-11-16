René Higuita contó inédita historia de la jugada del escorpión: “Anda a cobrarle a esos hijue...”

René Higuita es uno de los mejores porteros que ha tenido en su historia la Selección Colombia. El exjugador es muy recordado por muchas de sus locuras, además de que destacó en el grupo por su particular forma de ser.

En los últimos días, Higuita ha sido noticia después de que fuera incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional durante un evento que fue realizado en México. De esta manera, se le hizo un reconocimiento a la extraordinaria trayectoria que tuvo a lo largo de su carrera.

René Higuita, histórico arquero colombiano. | Foto: Getty Images

La jugada del escorpión es una de las cosas por las que más es recordado, la hizo en un partido amistoso que se disputó entre Inglaterra y Colombia en el estadio de Wembley. En ese momento dio mucho de qué hablar y, fue tan llamativa, que todavía se comenta.

En diálogo con la emisora Blu Radio, René Higuita recordó esta acrobática jugada y contó una historia inédita que hasta el momento no se conocía. “Yo no recordaba mucho, recuerdo que no me dijeron nada, le tuve que preguntar a Hernán Darío Gómez“, contó.

El Loco reveló por primera vez lo que le dijo el entrenador después de que hiciera el escorpión, un truco que él mismo se inventó y que lo puso por completo en el radar del mundo.

“Me preguntó de qué marca eran mis guayos, yo le respondí que eran Reebok y él me dijo: ‘Anda a cobrarle a esos hijuep**** que ya se volvieron muy famosos’”, dijo el exguardameta entre risas.

René Higuita, exjugador de fútbol. | Foto: Getty Images

Además, Higuita contó que también le preguntó a Carlos el Pibe Valderrama acerca de qué recuerdos tenía de lo que se vivió en el camerino después de esa jugada, y destapó la respuesta que le dio el número 10.

“Con el Pibe cuando le pregunto me dijo: ‘Eche yo dije que esto se va a calentar”. Yo sigo indagando si en verdad me regañó“, explicó.

Por otra parte, el exfutbolista también comentó qué sintió al recibir el homenaje en México, una distinción que tienen muy pocos deportistas. “Feliz, contento de este homenaje que me hace acá el Salón de la Fama Internacional”, dijo.

“Se le pasan a uno muchos recuerdos, fracasos, personas que hoy ya no están, familiares y en el templo en el que estábamos se me viene la imagen de nuestro amigo, ídolo, Miguel Calero, es algo muy sentido en medio de la emoción”, agregó.

Además, habló de las enseñanzas que le dejó su paso por el fútbol y que hoy en día aplica en su vida diaria. “Para uno llegar acá fue una cantidad de tropiezos y seguimos”, expresó.