Así avanza la movilidad este lunes, 27 de abril: manifestaciones alteran el flujo vial

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo; por ello es necesario revisar constantemente cómo avanza la movilidad en los diferentes sectores de la capital del país.

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El sistema de transporte masivo TransMilenio inició sus operaciones sobre las 4:00 a.m. con normalidad, junto al SITP.

Así avanza la jornada

5:00 p.m.: Se mantienen las manifestaciones

Los servicios duales del sistema de TransMilenio continúan realizando desvíos para evitar tomar la séptima, mientras la calle 28 con carrera 5 y el cierre de la conectante de la carrera 10 con Av. El Dorado (calle 26) hacia el occidente siguen sin tener acceso para automóviles. Se recomienda evitar conducir por el centro.

⏰ #TMAhora (4:22 p. m.)#Actualización



📍 Carrera 7ª con Calle 28:



⛔️ La manifestación ajena a la operación continúa.



Las rutas de TransMiZonal del sector siguen desviándose preventivamente y el servicio dual M82 continúa pasando por la estación Museo Nacional. pic.twitter.com/YIDZO1b3sa — TransMilenio (@TransMilenio) April 27, 2026

4:30 p.m.: Manifestaciones en el centro

Continúa la presencia de manifestantes ubicados en la carrera Séptima con calle 28; por tal motivo, la Secretaría de Movilidad decidió cerrar las siguientes vías aledañas al sector:

Calle 28 con carrera 5 y cierre de la conectante de la carrera 10 con Av. El Dorado (calle 26) hacia el occidente.

Adicionalmente, los servicios duales del sistema de TransMilenio toman desvíos para evitar coger la Séptima hacia el norte de Bogotá.