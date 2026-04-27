Carro en Medellín atropelló a varias personas en el deprimido de Villanueva: hay dos muertos y tres heridos

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes encendió las alarmas en el centro de Medellín. Un vehículo particular arrolló a varias personas en condición de calle en el deprimido de Villanueva, dejando un saldo de dos muertos y al menos dos heridos, en hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades.

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El siniestro se registró hacia la 1:26 de la mañana, en el corredor vial que conecta el sector de La Minorista con la avenida Oriental, una zona donde habitualmente permanecen habitantes de calle, muchos de ellos durante la noche.

Según la información preliminar, el conductor del vehículo se movilizaba en ese sentido cuando perdió el control del automotor y terminó arrollando a varias personas que se encontraban en el lugar. El impacto fue violento y provocó la muerte inmediata de dos de las víctimas, mientras otras resultaron lesionadas.

Vista panorámica de Medellín iluminada desde los miradores, uno de los planes nocturnos más buscados por turistas y locales. Foto: Página oficial www.civitatis.com- API

Las personas fallecidas no han sido plenamente identificadas debido a que no portaban documentos. Sin embargo, las autoridades estiman que una de ellas tendría entre 30 y 35 años, mientras que la otra superaría los 70 años. Sus cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para avanzar en el proceso de identificación.

En cuanto a los heridos, se conoció que dos de ellos, identificados como Alexánder Álvarez, de 45 años, y Kelly María Concha Niño, de 23, fueron remitidos a centros asistenciales de la ciudad tras sufrir múltiples lesiones por el impacto.

El accidente también dejó afectado al acompañante del conductor, quien inicialmente fue trasladado a un centro médico, aunque posteriormente decidió no continuar con la atención.

Tras lo ocurrido, el conductor fue dejado a disposición de las autoridades. Aunque la prueba de embriaguez practicada en el lugar arrojó resultado negativo, su estado de alteración generó dudas entre los investigadores, quienes ordenaron exámenes adicionales para determinar si conducía bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

El caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en este sector del centro de Medellín, donde la presencia de habitantes de calle es constante y donde, según reportes previos, ya se han registrado incidentes similares.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se conocerán los resultados de los análisis toxicológicos practicados al conductor, los cuales serán determinantes para establecer responsabilidades en este nuevo hecho que enluta a la ciudad.