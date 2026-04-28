Ideam advierte cómo estará el clima en Medellín este martes, 28 de abril: este es el último pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el último pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país a lo largo de este martes, 28 de abril.

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En el caso de Medellín, se prevé que el agua siga haciendo presencia como en los últimos días, por lo que la institución estima un cielo mayormente nublado y con probables lluvias en la mañana.

Asimismo, no se descarta que hayan lluvias de moderadas a fuertes en horas de la tarde y noche. Además, se espera que se tenga una temperatura máxima de 27 °C.

En cuanto a la región Andina, que es donde está ubicada la capital de Antioquia, el Ideam habla de un cielo mayormente cubierto, principalmente en el occidente, centro y norte de la región.

Imagen de la ciudad de Medellín. Foto: Foto: página oficial Alcaldía de Medellín- API

De hecho, se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas. Esta situación se prevé durante las jornadas de la mañana, tarde y noche.

Así estará el clima en otras ciudades principales, según el informe de la institución:

Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la noche. (T. máx.: 32 °C).

Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la noche. (T. máx.: 32 °C). Bucaramanga: Se estiman condiciones de cielo parcial a mayormente nublada, y lluvias entre ligeras moderadas, durante la jornada. (T. máx.: 26 °C).

Se estiman condiciones de cielo parcial a mayormente nublada, y lluvias entre ligeras moderadas, durante la jornada. (T. máx.: 26 °C). Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la mañana y lluvias moderadas en horas de la tarde y en la noche (T. máx.: 29 °C).

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Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la tarde y la noche. (T. máx.: 32 °C).

Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la tarde y la noche. (T. máx.: 32 °C). Popayán: Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 24 °C).

Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 24 °C). Tunja: Se espera mayormente nublado, con posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 18 °C).

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante las constantes lluvias que se han registrado en las últimas semanas, las autoridades le han pedido a los ciudadanos aumentar las medidas de seguridad para disminuir cualquier riesgo ante posibles deslizamientos y demás emergencias que se puedan llegar a dar.