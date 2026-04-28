Ideam advierte cómo estará el clima en Medellín este martes, 28 de abril: este es el último pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el último pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país a lo largo de este martes, 28 de abril.
En el caso de Medellín, se prevé que el agua siga haciendo presencia como en los últimos días, por lo que la institución estima un cielo mayormente nublado y con probables lluvias en la mañana.
Asimismo, no se descarta que hayan lluvias de moderadas a fuertes en horas de la tarde y noche. Además, se espera que se tenga una temperatura máxima de 27 °C.
En cuanto a la región Andina, que es donde está ubicada la capital de Antioquia, el Ideam habla de un cielo mayormente cubierto, principalmente en el occidente, centro y norte de la región.
De hecho, se pronostican lluvias entre moderadas y fuertes en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas. Esta situación se prevé durante las jornadas de la mañana, tarde y noche.
Así estará el clima en otras ciudades principales, según el informe de la institución:
- Barranquilla: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la noche. (T. máx.: 32 °C).
- Bucaramanga: Se estiman condiciones de cielo parcial a mayormente nublada, y lluvias entre ligeras moderadas, durante la jornada. (T. máx.: 26 °C).
- Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la mañana y lluvias moderadas en horas de la tarde y en la noche (T. máx.: 29 °C).
- Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Es probable algunas lloviznas en la tarde y la noche. (T. máx.: 32 °C).
- Popayán: Se estiman condiciones mayormente nubladas, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 24 °C).
- Tunja: Se espera mayormente nublado, con posibles precipitaciones entre ligeras y moderadas durante la jornada. (T. máx.: 18 °C).
Ante las constantes lluvias que se han registrado en las últimas semanas, las autoridades le han pedido a los ciudadanos aumentar las medidas de seguridad para disminuir cualquier riesgo ante posibles deslizamientos y demás emergencias que se puedan llegar a dar.