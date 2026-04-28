Alerta por lluvias en Cali: así estará el clima este martes, 28 de abril

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la ciudad de Cali en Valle del Cauca tiene bastante nubosidad y gran probabilidad de lluvia durante este martes, 28 de abril.

“Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en la mañana y lluvias moderadas en horas de la tarde y en la noche (T. máx.: 29 °C)”, señala la entidad.

Alerta meteorológica: Ideam advierte fuertes lluvias en gran parte de Colombia: este es el reporte detallado para el 28 de abril

Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán

En la región pacífica colombiana y en el suroccidente de Colombia habrá lluvias de mayor intensidad por la variabilidad climática.

“En la región Pacífica se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de Chocó, centro y occidente de Cauca, Valle del Cauca y occidente de Nariño”, precisa.

Según el Ideam, Valle del Cauca tiene lluvias durante las últimas horas, lo que podría intensificarse durante esta jornada.

“Se han registrado lluvias locales entre moderadas a fuertes en diferentes zonas de… Valle del Cauca”, señala el Ideam.

Las lluvias pronosticadas para Cali pueden generar caos en la movilidad, encharcamientos y riesgos en zonas vulnerables, especialmente en horas de la tarde y la noche. Las autoridades se encuentran en máxima alerta.