Cali propone descuento en patios: cómo obtener la rebaja del 70 % para sacar su vehículo

El Concejo de Cali tiene en la mira un nuevo proyecto de transporte en la ciudad, cuyo objetivo es descongestionar los patios de tránsito administrados por la Secretaría de Movilidad del distrito. De acuerdo con la información registrada, en estos depósitos permanecen 22 mil motocicletas y más de 14 mil automóviles, para un total superior a los 36 mil automotores.

Es ante esto que los concejales de la ciudad, Marlon Andrés Cubillos Borrero y María del Carmen Londoño Sanna, propusieron lo que consideran un “papayaso” mediante una iniciativa a través del proyecto de acuerdo 084, con el que buscan beneficios para los caleños y para miles de ciudadanos de la capital del Valle del Cauca.

Beneficios del proyecto 084

De acuerdo con lo mencionado por la concejal Londoño, cada día las motos que son inmovilizadas en la ciudad deben cancelar a diario, a la Secretaría de Movilidad de Cali, alrededor de 20 mil pesos, mientras que los automóviles tienen un costo de 40 mil pesos.

Por medio del proyecto de acuerdo 084, los costos diarios se reducirían de manera significativa al ofrecer descuentos que facilitan a los ciudadanos que hacen uso de estos servicios. En el caso de las motocicletas, las rebajas podrían alcanzar el 70 %, mientras que para los automóviles serían del 60 %.

Los concejales ponentes Marlon Andrés Cubillos Borrero y María del Carmen Londoño Sanna, Foto: Concejo de Cali - API

La intención de este proyecto es ofrecer un espacio de accesibilidad a los ciudadanos para que puedan recuperar sus medios de transporte que se encuentran inmovilizados por la Secretaría de Movilidad.

Asimismo, la concejal reitera que aquellas personas que no quieran hacer uso de estos descuentos en los carros y motos que permanecen en los patios de tránsito de Cali, podrán autorizar el desmantelamiento de estos vehículos, en caso de que se encuentren abandonados.

El concejal Marlon Andrés Cubillos hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en la discusión del proyecto 084 y comparta sus opiniones sobre los beneficios planteados.

“Los interesados pueden inscribirse y presentar sus opiniones en jornada de participación ciudadana, porque si bien hay unos beneficios, sería bueno escuchar a los caleños si se puede ampliar este beneficio”, comentó el concejal Cubillos.

La saturación de vehículos inmovilizados en patios

La saturación en la inmovilización de motocicletas y carros deja como graves consecuencias logísticas, económicas y legales, afectando a las autoridades de tránsito como a los propietarios de estos vehículos.

Uno de los mayores factores es el deterioro del vehículo, el cual, al estar constantemente al aire libre, llega a tener daños por exposición al sol, lluvia, humedad, falta de uso (batería y motor), además de ser objetivo de vandalismo o robo de autopartes.

Además, se tiene presente el colapso administrativo al tener tantos vehículos inmovilizados en la ciudad, lo que llega a generar demoras en procesos de entrega, falta de transparencia, denuncia por cobros indebidos y otros problemas derivados en los centros de retención.