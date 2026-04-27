Casi 12 mil pasajeros se movilizarán en el país durante el 59.° Festival de la Leyenda Vallenata

Ante la llegada del 59.° Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los shows más emblemáticos e importantes de la agenda musical en Colombia, que se realizará del 29 de abril al 4 de mayo en Valledupar, capital del departamento del Cesar, la Aeronáutica Civil emitió una proyección estimada de pasajeros que se dirigirán a la ciudad para disfrutar esta celebración.

Programación del Festival Vallenato 2026: desde concursos de acordeoneros hasta Silvestre Dangond y J Balvin

De acuerdo con la entidad de aviación, está previsto un número de 11.963 pasajeros que se movilizarán hacia el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo durante el periodo comprendido entre el 27 de abril y el 4 de mayo de 2026.

Los datos de la Aeronáutica Civil reflejan que la ciudad de Valledupar refleja un comportamiento favorable en cuanto al transporte aéreo en lo corrido del año, sobre todo hacia el ámbito turístico del país.

Durante 16 años, Israel Romero y Rafael Orozco deleitaron a los colombianos con las canciones del Binomio de Oro. Foto: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

De acuerdo con los análisis de la entidad, se ha evidenciado un crecimiento del 8 % en comparación con lo registrado en el año anterior, sustentado en la dinámica del tráfico aéreo que fue reportado en el primer bimestre del 2026.

Teniendo en cuenta estos datos, los principales indicadores que se proyectan con la llegada de los pasajeros para el Festival son:

Se tiene previsto un tránsito total de 11.963 pasajeros, siendo mayor a los registrados en el año anterior (10.772 pasajeros). Esto equivale a un aumento del 11 %.

siendo mayor a los registrados en el año anterior (10.772 pasajeros). Esto equivale a un aumento del 11 %. La distribución operativa será de 6.127 llegadas y 5.508 salidas.

El mayor flujo de viajeros durante este periodo se verá durante los tramos finales del Festival de la Leyenda Vallenata, en coincidencia con la programación que hay del evento.

Recomendaciones para la llegada al festival

Para no presentar ningún inconveniente a la hora de llegar a la ciudad de Valledupar para disfrutar del Festival de la Leyenda Vallenata, la Aeronáutica Civil emitió una serie de recomendaciones para los viajeros:

Planificar de manera anticipada sus respectivos desplazamientos de cara al evento.

de manera anticipada sus respectivos desplazamientos de cara al evento. Llegar con el tiempo suficiente a la terminal aérea.

aérea. Revisar constantemente el estado actual de su vuelo con las aerolíneas correspondientes.

con las aerolíneas correspondientes. Cumplir todos los requisitos de seguridad establecidos, teniendo la garantía de vivir una experiencia rápida y segura.

El 59.° Festival de la Leyenda Vallenata

La nueva edición del Festival de la Leyenda Vallenata ofrecerá un espectáculo inigualable para todos aquellos fanáticos de uno de los géneros musicales más reconocidos y emblemáticos de Colombia.

Para este año, se rendirá homenaje a Israel Romero, la leyenda del vallenato; al fallecido cantante Rafael Orozco, y al inmortal Binomio de Oro de América.

Además, tendrá la participación de otros artistas de talla mundial como Silvestre Dangond y J Balvin.