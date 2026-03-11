La edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata ya tiene definida su programación oficial para 2026, con una agenda que incluye desfiles tradicionales, concursos musicales y conciertos con artistas nacionales e internacionales.
El evento se realizará del 29 de abril al 2 de mayo en Valledupar, capital del departamento del Cesar y considerada la cuna del vallenato.
Esta versión del festival rendirá homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y a la agrupación Binomio de Oro de América, figuras que marcaron la historia del género vallenato en Colombia.
Domingo 26 de abril
Lugar: Centro comercial Mayales Plaza
Hora: 8:00 a.m.
Evento: Concurso de pintura infantil ‘Los niños pintan el Festival de La Leyenda Vallenata’.
Lunes 27 de abril
Lugar: Centro Recreacional La Podregosa
Hora: 8:00 a.m.
Evento: Primera ronda de concursos.
- Acordeón infantil
- Acordeonera menor
- Acordeón juvenil
Aires: paseo y merengue
Lugar: Los Algarrobillos
Hora: 8:00 a.m.
Evento: concurso de acordeón aficionado
Aires: paseo y merengue
Martes 28 de abril
Lugar: Centro comercial Mayales Plaza
Hora: 8:00 a.m.
Evento: Concursos de acordeoneros
Aires: Son y Puya
- Acordeón infantil
- Acordeonera menor
- Acordeón juvenil
Lugar: Parque Los Algorrobillos
Hora: 8:00 a.m.
Evento: Concursos de acordeoneros
Aires: Son y Puya
- Acordeón aficionado
Lugar: Parque Los Algorrobillos
Hora: 2:00 p.m.
Evento: Concursos de acordeoneros
Aires: Son y Puya
- Acordeonera mayor
Lugar: desde el colegio Alfonso López hasta la glorieta Pedazo de Acordeón.
Hora: 1:00 p.m.
Evento: desfile de piloneras
Miércoles 29 de abril
Lugar: Centro Recreacional La Pedregosa
Hora: 8:00 AM
Evento: Segunda ronda de concursos
Aires: Paseo, merengue, son y puya
- Acordeón infantil
- Acordeonera menor
- Acordeón juvenil
Lugar: Parque Los Algarrobillos
Hora: 8:00 AM
Evento: Segunda ronda de concurso
Aires: Paseo, merengue, son y puya.
- Acordeonero aficionado
Lugar: Parque Los Algarrobillos
Hora: 8:00 AM
Evento: Primera ronda de concurso
- Piqueria mayor
Lugar: Plaza Alfonso López
Hora: 8:00 AM
Evento: Primera ronda de concurso
Aires: Paseo y merengue
- Acordeón profesional
Lugar: Parque Los Algarrobillos
Hora: 2:00 PM
Evento: Primera ronda de concurso
Aires: Son y Puya
- Acordeonera mayor
Lugar: Desde Colegio Alfonso López hasta Glorieta de La Pilonera Mayor
Hora: 12:00 PM
Evento: Desfile de piloneras
- Mayores
Lugar: Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’
Hora: 6:00 PM
Evento: Ceremonia de inauguración
Jueves 30 de abril
Lugar: Centro Recreacional La Pedregosa
Hora: 8:00 AM
Evento: Ronda eliminatoria y semifinal de concursos
Aires: Paseo, merengue, son y puya
- Piquería infantil
- Acordeón infantil
- Acordeonera menor
- Acordeón Juvenil
Lugar: Parque Los Algarrobillos
Hora: 8:00 AM
Evento: Semifinal de concurso
Aires: Paseo, merengue, son y puya
- Acordeón aficionado
Lugar: Parque Los Algarrobillos
Evento: Segunda ronda de concurso
Aires: Paseo, merengue, son y puya
- Acordeonera mayor
Lugar: Parque Los Algarrobillos
Hora: 8:00 AM
Evento: Segunda ronda
- Piquería Mayor
Lugar: Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo
Hora: 8:00 AM
Evento: Primera ronda de concurso
- Canción vallenata inédita
Lugar: Plaza Alfonso López
Hora: 8:00 AM
Evento: Primera ronda de concurso
Aires: Son y Puya
- Acordeón profesional
Lugar: Centro Recreacional La Pedregosa
Hora: 2:00 PM
Evento: Gran final de concursos
- Piquería infantil
- Acordeón infantil
- Acordeón juvenil
- Acordeonera menor
Lugar: Lote Sinaltrainal (Carrera 23 con calle 14)
Hora: 4:00 PM
Evento: Gran cabalgata del Festival Vallenato
Lugar: Universidad del Área Andina – Auditorio Macondo
Hora: 4:00 PM
Evento: Foro “Del Binomio de Oro a la IA: Construyendo un futuro creativo”
Lugar: Ecoparque del río Guatapurí
Hora: 5:30 PM
Evento: Develación escultura homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco
Lugar: Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’
Hora: 6:00 PM
Evento: Gran final del concurso Acordeón Aficionado y espectáculo musical
- Acordeón aficionado
Viernes 1 de mayo
Lugar: Parque Los Algarrobillos
Hora: 8:00 AM
Evento: Semifinal de concursos
Aires: Paseo, merengue, son y puya
- Acordeonera mayor
- Piquería mayor
Lugar: Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo
Hora: 8:00 AM
Evento: Segunda ronda de concurso
- Canción vallenata inédita
Lugar: Plaza Alfonso López
Hora: 8:00 AM
Evento: Segunda ronda de concurso
Aires: Paseo, merengue, son y puya
- Acordeón profesional
Lugar: Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’
Hora: 8:00 PM
Evento: Gran final de concursos y espectáculo musical (Silvestre Dangond)
Aires: Paseo, merengue, son y puya
- Piquería mayor
- Acordeonera mayor
Sábado 2 de mayo
Fecha: 2 de mayo de 2026
Lugar: Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo
Hora: 8:00 AM
Evento: Semifinal de concurso
- Acordeón profesional
Lugar: Plaza Alfonso López
Hora: 10:00 AM
Evento: Semifinal de concurso
- Canción vallenata inédita
Lugar: Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’
Hora: 8:00 PM
Evento: Gran final de concursos y espectáculo musical (concierto J Balvin)
Aires: Paseo, merengue, son y puya
- Canción vallenata inédita
- Acordeón profesional