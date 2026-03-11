La edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata ya tiene definida su programación oficial para 2026, con una agenda que incluye desfiles tradicionales, concursos musicales y conciertos con artistas nacionales e internacionales.

Festival de la Leyenda Vallenata 2026: precios, cartel de lujo y programación para el homenaje a Rafael Orozco, a Israel Romero y al Binomio de Oro de América

El evento se realizará del 29 de abril al 2 de mayo en Valledupar, capital del departamento del Cesar y considerada la cuna del vallenato.

Esta versión del festival rendirá homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y a la agrupación Binomio de Oro de América, figuras que marcaron la historia del género vallenato en Colombia.

Es inevitable pensar en el Binomio de Oro cuando se trata del Festival Vallenato. Foto: Festival vallenato

Domingo 26 de abril

Lugar: Centro comercial Mayales Plaza

Hora: 8:00 a.m.

Evento: Concurso de pintura infantil ‘Los niños pintan el Festival de La Leyenda Vallenata’.

Lunes 27 de abril

Lugar: Centro Recreacional La Podregosa

Hora: 8:00 a.m.

Evento: Primera ronda de concursos.

Acordeón infantil

Acordeonera menor

Acordeón juvenil

Aires: paseo y merengue

Lugar: Los Algarrobillos

Hora: 8:00 a.m.

Evento: concurso de acordeón aficionado

Aires: paseo y merengue

Martes 28 de abril

Lugar: Centro comercial Mayales Plaza

Hora: 8:00 a.m.

Evento: Concursos de acordeoneros

Aires: Son y Puya

Acordeón infantil

Acordeonera menor

Acordeón juvenil

Lugar: Parque Los Algorrobillos

Hora: 8:00 a.m.

Evento: Concursos de acordeoneros

Aires: Son y Puya

Acordeón aficionado

Lugar: Parque Los Algorrobillos

Hora: 2:00 p.m.

Evento: Concursos de acordeoneros

Aires: Son y Puya

Acordeonera mayor

Lugar: desde el colegio Alfonso López hasta la glorieta Pedazo de Acordeón.

Hora: 1:00 p.m.

Evento: desfile de piloneras

Miércoles 29 de abril

Lugar: Centro Recreacional La Pedregosa

Hora: 8:00 AM

Evento: Segunda ronda de concursos

Aires: Paseo, merengue, son y puya

Acordeón infantil

Acordeonera menor

Acordeón juvenil

Lugar: Parque Los Algarrobillos

Hora: 8:00 AM

Evento: Segunda ronda de concurso

Aires: Paseo, merengue, son y puya.

Acordeonero aficionado

Lugar: Parque Los Algarrobillos

Hora: 8:00 AM

Evento: Primera ronda de concurso

Piqueria mayor

Lugar: Plaza Alfonso López

Hora: 8:00 AM

Evento: Primera ronda de concurso

Aires: Paseo y merengue

Acordeón profesional

Lugar: Parque Los Algarrobillos

Hora: 2:00 PM

Evento: Primera ronda de concurso

Aires: Son y Puya

Acordeonera mayor

Lugar: Desde Colegio Alfonso López hasta Glorieta de La Pilonera Mayor

Hora: 12:00 PM

Evento: Desfile de piloneras

Mayores

Lugar: Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’

Hora: 6:00 PM

Evento: Ceremonia de inauguración

Jueves 30 de abril

Lugar: Centro Recreacional La Pedregosa

Hora: 8:00 AM

Evento: Ronda eliminatoria y semifinal de concursos

Aires: Paseo, merengue, son y puya

Piquería infantil

Acordeón infantil

Acordeonera menor

Acordeón Juvenil

Lugar: Parque Los Algarrobillos

Hora: 8:00 AM

Evento: Semifinal de concurso

Aires: Paseo, merengue, son y puya

Acordeón aficionado

Lugar: Parque Los Algarrobillos

Evento: Segunda ronda de concurso

Aires: Paseo, merengue, son y puya

Acordeonera mayor

Lugar: Parque Los Algarrobillos

Hora: 8:00 AM

Evento: Segunda ronda

Piquería Mayor

Lugar: Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo

Hora: 8:00 AM

Evento: Primera ronda de concurso

Canción vallenata inédita

Lugar: Plaza Alfonso López

Hora: 8:00 AM

Evento: Primera ronda de concurso

Aires: Son y Puya

Acordeón profesional

Lugar: Centro Recreacional La Pedregosa

Hora: 2:00 PM

Evento: Gran final de concursos

Piquería infantil

Acordeón infantil

Acordeón juvenil

Acordeonera menor

Lugar: Lote Sinaltrainal (Carrera 23 con calle 14)

Hora: 4:00 PM

Evento: Gran cabalgata del Festival Vallenato

Lugar: Universidad del Área Andina – Auditorio Macondo

Hora: 4:00 PM

Evento: Foro “Del Binomio de Oro a la IA: Construyendo un futuro creativo”

Lugar: Ecoparque del río Guatapurí

Hora: 5:30 PM

Evento: Develación escultura homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco

Lugar: Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’

Hora: 6:00 PM

Evento: Gran final del concurso Acordeón Aficionado y espectáculo musical

Acordeón aficionado

Viernes 1 de mayo

Lugar: Parque Los Algarrobillos

Hora: 8:00 AM

Evento: Semifinal de concursos

Aires: Paseo, merengue, son y puya

Acordeonera mayor

Piquería mayor

Lugar: Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo

Hora: 8:00 AM

Evento: Segunda ronda de concurso

Canción vallenata inédita

Lugar: Plaza Alfonso López

Hora: 8:00 AM

Evento: Segunda ronda de concurso

Aires: Paseo, merengue, son y puya

Acordeón profesional

Lugar: Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’

Hora: 8:00 PM

Evento: Gran final de concursos y espectáculo musical (Silvestre Dangond)

Aires: Paseo, merengue, son y puya

Piquería mayor

Acordeonera mayor

Sábado 2 de mayo

Fecha: 2 de mayo de 2026

Lugar: Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo

Hora: 8:00 AM

Evento: Semifinal de concurso

Acordeón profesional

Lugar: Plaza Alfonso López

Hora: 10:00 AM

Evento: Semifinal de concurso

Canción vallenata inédita

Lugar: Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’

Hora: 8:00 PM

Evento: Gran final de concursos y espectáculo musical (concierto J Balvin)

Aires: Paseo, merengue, son y puya