Polémica en Valledupar por escultura de Rafael Orozco e Israel Romero: Alcalde informó el retiro

La capital del Cesar vive una de las controversias culturales más comentadas de los últimos días. Lo que pretendía ser un emotivo tributo a los fundadores del legendario grupo El Binomio de Oro terminó convirtiéndose en un foco de críticas y memes en redes sociales.

El récord invicto del Festival de la Leyenda Vallenata: ¿Quién es el acordeonero que más veces ha sido Rey?

La escultura de Rafael Orozco e Israel Romero, develada recientemente en el Ecoparque del río Guatapurí, no cumplió con las expectativas de los habitantes de la ciudad ni del propio gobierno local.

Ante la ola de comentarios que señalaban la falta de parecido físico con los artistas, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, decidió tomar cartas en el asunto.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario fue contundente al reconocer que la obra no reflejaba la grandeza de los ídolos:

“No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla; luego se pondrá al servicio de la comunidad”, afirmó el alcalde.

Criticas por estatua de Rafael Orozco e Israel Romero. Foto: Red social X: @marchenojob

El reto del escultor

La obra, realizada por el reconocido escultor Jhon Peñalosa, buscaba inmortalizar el momento en que el “Pollo Irra” y el “Ídolo de las Multitudes” consolidaron el estilo romántico del vallenato. Sin embargo, el descontento ciudadano fue inmediato.

No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla, luego se pondrá al servicio de la… — Ernesto Orozco Durán (@ErnestoOrozcoD) May 2, 2026

Muchos seguidores del género aseguraron que las facciones de Orozco no correspondían a la realidad, lo que obligó a que la pieza fuera retirada luego de haber sido instalada. Ahora, el artista tendrá la tarea de intervenirla para que la ciudad pueda lucir con orgullo este monumento.

El Festival de la Leyenda Vallenata tiene nuevo Rey

Esta polémica surge en medio de la efervescencia que dejó la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, el evento más importante de este género musical en el mundo.

Mientras la polémica crecía en torno a la estatua, en la mítica tarima del Parque de la Leyenda Vallenata, se libraba la batalla por la corona más anhelada.

Festival Vallenato 2026: la regla que obliga a los acordeoneros a no repetir canciones

Tras una competencia reñida que puso a prueba la destreza en los cuatro aires (merengue, paseo, puya y son), el jurado calificador eligió al nuevo Rey Vallenato Profesional, José Juan Camilo Guerra.

José Juan Camilo Guerra, nuevo rey profesional del Festival de la Leyenda Vallenata. Foto: Red social X: @CarlosMarioDj API

Este título, que representa el máximo honor para un acordeonero, recayó para este músico que demostró maestría absoluta y respeto por la tradición.

Valledupar alberga un número importante de esculturas que buscan preservar el legado de todas aquellas figuras relevantes que han dejado huella en el folclor.