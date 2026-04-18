Valledupar espera con ansias la llegada de uno de los espectáculos artísticos más importantes de la agenda cultural en Colombia.

Programación del Festival Vallenato 2026: desde concursos de acordeoneros hasta Silvestre Dangond y J Balvin

El Festival de la Leyenda Vallenata es el punto de encuentro de miles de amantes de uno de los géneros musicales más representativos del país.

En su edición número 59, rinde homenaje a Israel Romero y al fallecido cantante Rafael Orozco, quienes conformaron una de las duplas más representativas en la historia musical del Binomio de Oro de América.

El Festival Vallenato es el punto de encuentro más importante para acordeoneros colombianos. Foto: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

Entre acordeón, caja y guacharaca, se vive un espectáculo que cuenta con una variada agenda en las diferentes categorías del festival.

Los acordeoneros se enfrentan entre sí, según la categoría en la que estén inscritos, para ver quién se queda con la tan anhelada corona que muy pocos en la historia han logrado obtener.

Desde acordeoneros infantiles hasta profesionales se preparan con meses de antelación para llegar al festival con sus mejores rutinas de paseo, merengue, son y puya.

En estos concursos se dispone de un jurado calificador con vasta experiencia en el mundo vallenato, encargado de determinar quiénes avanzan en cada una de las rondas.

Este es un evento que no solo eclipsa a la costa colombiana, sino que, con el paso del tiempo, se ha venido consolidando como uno de gran importancia para todo el país.

Los músicos no solo provienen de la costa, sino que llegan de todas partes de Colombia para medirse entre ellos y demostrar la “casta”, como algunos llaman a la habilidad que tienen al momento de presentarse frente a un público que los aclama en los diferentes escenarios dispuestos para el desarrollo de los concursos.

Aunque la música es uno de los atractivos centrales, también hay que tener en cuenta que alrededor de este festival se han ido creando tradiciones que, año tras año, se perpetúan, como el desfile de Jeep Willys Parranderos o el desfile de Piloneras.

Festival de la Leyenda Vallenata 2026. Foto: León Darío Peláez

Vivir el Festival de la Leyenda Vallenata es adentrarse en la cultura costeña colombiana y dejarse contagiar por la energía y las letras sentidas que han escrito grandes compositores.

Dentro de la programación también se incluyen conciertos de artistas de talla internacional, que se convierten en otro atractivo para las personas que deciden visitar la ciudad durante estas fechas.

Este festival también representa una ayuda para la economía local, que se ve beneficiada por la llegada de turistas que buscan vivir una experiencia inolvidable en este importante evento.