La anatomía del sabotaje: Lina Meruane y el cuerpo como trinchera

Hay una belleza obscena en lo que se descompone, una verdad que la asepsia del mundo moderno intenta ocultar bajo capas de desinfectante y marketing. De eso nos habla Lina Meruane (Santiago de Chile, 1970) en su novela Fruta podrida, una obra que no se lee con los ojos, sino con los ganglios.

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Lina Meruane es una de las voces más sólidas y perturbadoras de Hispanoamérica. Doctora en Literatura por la Universidad de Nueva York, su carrera es una bitácora de la fragilidad humana. Ha sido laureada con el Premio Anna Seghers (2011), el prestigioso Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2012) y el Premio Blue Metropolis (2023).

Su obra es un ecosistema de infección y resistencia. Inició con los relatos de Las infantas (Planeta, 1998), seguidos por las novelas Póstuma (Planeta, 2000) y Cercada (Cuarto Propio, 2000). Sin embargo, fue con Fruta podrida donde sentó las bases de su “estética del síntoma”, que luego llevaría al paroxismo en Sangre en el ojo (Random House, 2012) y en su ensayo Viajes virulentos (Eterna Cadencia, 2013). Completan su universo el polémico Contra los hijos (Taller Blanco, 2014) y la experimental Sistema nervioso (Random House, 2018).

Doctora en Literatura por la Universidad de Nueva York, su carrera es una bitácora de la fragilidad humana. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

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En Fruta podrida, Meruane nos arroja a un paisaje de dualidades violentas. Por un lado, el Huerto, un espacio agrícola idílico solo en apariencia, donde la fruta de exportación es sometida a un bombardeo de pesticidas para alcanzar una perfección artificial. Por el otro, la Metrópolis, ese laberinto de cristal y acero donde la medicina se ejerce con la frialdad de una transacción bancaria.

En el centro de este mapa están dos hermanas, definidas solo por su jerarquía: la mayor y la menor (sus nombres serán expuestos con posterioridad como parte de la trama).

La Mayor: una entomóloga rigurosa que encarna la biopolítica. Para ella, el cuerpo es una unidad de producción que debe ser mantenida a toda costa. Su afán por “curar” a su hermana es, en realidad, un afán de control; es el sistema queriendo reparar una pieza defectuosa de la maquinaria.

La Menor: la protagonista enferma. Padece una diabetes severa, pero su respuesta ante el diagnóstico no es la sumisión, sino la insurgencia. Decide dejar de inyectarse insulina y así convierte su glucosa alta en una barricada, su ceguera inminente en un refugio y su cuerpo “podrido” en el único espacio donde el mercado no puede entrar.

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Lina Meruane escribió Fruta podrida mientras realizaba su investigación doctoral sobre la representación de la enfermedad en la literatura: la teoría académica sobre la peste y los virus “contaminó” su ficción.

Meruane ha confesado en diversas entrevistas que su obsesión con el cuerpo proviene de una experiencia autobiográfica con la pérdida parcial, e la visión, lo que la llevó a entender que el cuerpo es un narrador traicionero. Para lograr la atmósfera de la novela, la autora estudió prospectos médicos y manuales de toxicología agrícola, fusionándolos con una prosa lírica que resulta, a la vez, técnica y carnal.

La obra es una crítica feroz al modelo agroexportador. La “fruta perfecta” que llega a las mesas de Europa es el resultado del envenenamiento sistemático de las trabajadoras temporales en el campo. Meruane conecta magistralmente la toxicidad de la tierra con la toxicidad de la medicina privada en una sociedad capitalista salvaje.

Fue con 'Fruta podrida' donde sentó las bases de su “estética del síntoma”. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

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La diabetes de la protagonista es analizada aquí como una “huelga de las manos caídas”. Si el sistema te quiere sana para que seas una consumidora y productora eficiente, el deterioro intencional del cuerpo se convierte en el último acto de soberanía.

Las influencias de Kafka y Diamela Eltit se sienten en cada página, pero con un sello propio que Meruane llama “escritura de órgano”. Es literatura que conmueve, así es que si están buscando un libro que les cambie la perspectiva, este es el que hay que leer.

*Magíster en Literatura y librera.