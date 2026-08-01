¿Qué películas y series de Marvel ver antes de ‘Spider-Man: Un nuevo día’? Esta es la guía definitiva

Si quiere entender todas las referencias y conexiones con el Universo Cinematográfico de Marvel, estas son las producciones que conviene ver antes de entrar a la sala.

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Después del fenómeno que representó ‘Spider-Man: Sin regreso a casa’, Marvel Studios y Sony Pictures vuelven a apostar por el superhéroe más popular de la franquicia con ‘Spider-Man: Un nuevo día’, una cinta que marca el inicio de una nueva etapa para Peter Parker. Aunque la historia presenta un nuevo capítulo en la vida del personaje, varios de sus momentos están ligados a películas y series estrenadas durante los últimos años.

Si bien no es indispensable haber visto todas las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel, conocer algunos títulos permitirá entender mejor la situación en la que se encuentra Peter Parker y la aparición de varios personajes que regresan o debutan en esta nueva entrega.

Spider-Man: De regreso a casa (2017)

La primera parada es la película que presentó oficialmente a Tom Holland como protagonista de su propia saga. Allí se muestra cómo Peter Parker intenta equilibrar su vida como estudiante con su papel como superhéroe, mientras recibe el apoyo de Tony Stark y enfrenta al Buitre, uno de sus primeros grandes rivales.

Spider-Man: Lejos de casa (2019)

La segunda película profundiza en las consecuencias de los acontecimientos de Avengers: Endgame. Durante un viaje por Europa, Peter debe asumir mayores responsabilidades mientras conoce a Mysterio, un personaje que cambiará por completo el rumbo de su historia.

Spider-Man: Sin regreso a casa (2021)

Esta producción es considerada la más importante antes de ver ‘Spider-Man: Un nuevo día’. En ella, un hechizo del Doctor Strange provoca la llegada de personajes de otros universos y termina alterando para siempre la vida de Peter Parker. El desenlace explica por qué el héroe comienza prácticamente desde cero en la nueva película.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Aunque Spider-Man no aparece en esta cinta, ayuda a comprender las consecuencias que dejó la apertura del multiverso dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y cómo ese concepto continúa influyendo en las historias más recientes de la franquicia.

Daredevil: Born Again

Quienes quieran ir un paso más allá también pueden ver esta serie. Sin revelar detalles de la trama, varios de sus personajes tienen vínculos con la historia que desarrolla ‘Spider-Man: Un nuevo día’, especialmente por el tono más urbano que adopta esta nueva aventura.

The Punisher

Otra producción recomendada es la serie protagonizada por Jon Bernthal. El actor vuelve a interpretar a Frank Castle en la nueva película, por lo que conocer su historia permite entender mejor el perfil de uno de los personajes más esperados por los seguidores de Marvel.

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¿Cuánto dura ‘Spider-Man: Un nuevo día’?

La nueva película tiene una duración aproximada de dos horas y media, lo que la convierte en una de las entregas más extensas protagonizadas por el Hombre Araña. Además de Tom Holland, el reparto incluye el regreso de Zendaya y Jacob Batalon, mientras que también se suman actores como Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Sadie Sink, quien debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel en un papel que ha despertado gran expectativa entre los fanáticos.

Con una historia que promete mostrar a un Peter Parker más independiente, nuevos aliados y amenazas inéditas, ‘Spider-Man: Un nuevo día’ busca convertirse en el punto de partida de una nueva etapa para el personaje y en una de las producciones más importantes de Marvel durante 2026.