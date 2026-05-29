‘Spider-Man 4’ llegará antes de lo esperado: Marvel adelantó fecha de estreno

Marvel Studios volvió a despertar la emoción entre los fanáticos de Spider-Man con el adelanto de la fecha de estreno de la cuarta entrega de la franquicia, protagonizada por Tom Holland.

La cinta, titulada Spider-Man: Brand New Day, inicialmente iba a estrenarse el 31 de julio. Sin embargo, ahora llegará a las salas de cine antes de lo que muchos seguidores imaginaban.

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De acuerdo con Sony Pictures, encargada de la distribución del filme y propietaria de los derechos del personaje, la nueva aventura del superhéroe de Tom Holland aterriza en las carteleras el 29 de julio.

Esta película, dirigida por Destin Daniel Cretton, de acuerdo con diferentes medios especializados, se consolida como una de las apuestas más importantes de Marvel para la nueva fase del estudio.

El regreso de Tom Holland como Peter Parker era uno de los anuncios más esperados por los fanáticos, especialmente después del éxito de Spider-Man: No Way Home, cinta que dejó un importante cambio en la historia del personaje tras el hechizo de Doctor Strange que borró la identidad del protagonista de la memoria de todos.

Por eso, la producción promete marcar una etapa completamente nueva para Peter, presentando una historia más madura y emocional, mostrando a un Spider-Man más solitario y enfrentando nuevos desafíos en Nueva York, señalan medios como TechRadar y GamesRadar.

Además, se espera el regreso de Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned, aunque sus personajes ya no recuerdan quién es Peter Parker.

También están Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk y Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher, así como los nuevos talentos de Sadie Sink y Tramell Tillman.

Con Spider-Man: Brand New Day, todo indica que habrá una reinvención total del papel de Peter Parker dentro del UCM, marcando un punto clave tanto para su evolución personal como para quienes lo rodean.

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La película apostaría por un enfoque más clásico, íntimo y callejero del personaje, dejando atrás las grandes tramas multiversales que han dominado las entregas recientes. Para ello, Marvel ha confiado la dirección a Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, en una historia ambientada cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home.

Por ahora, la compañía continúa guardando gran parte de la trama en secreto. Sin embargo, el anuncio del cambio de fecha de estreno fue suficiente para generar una ola de emoción entre los fans del emblemático Hombre Araña.