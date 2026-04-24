Ni Marvel ni DC: Netflix apuesta por una serie de superhéroes que promete romper todas las reglas

Ante el creciente cansancio de la audiencia por las franquicias tradicionales de superhéroes, Netflix busca innovar con el estreno de The Wonderfools. Esta ambiciosa producción surcoreana combina acción, superpoderes y comedia, ofreciendo una alternativa fresca a la fórmula utilizada en los últimos años por las gigantes productoras. Protagonizada por los ídolos asiáticos Cha Eun-woo y Park Eun-bin, la serie promete consolidar el éxito global de las producciones coreanas.

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A diferencia de los orígenes espectaculares y la solemnidad épica que caracterizan a las historias de cómics, The Wonderfools se desarrolla en un momento histórico peculiar: el año 1999, justo en el umbral del temido fin del mundo y la incertidumbre que trajo consigo el cambio de milenio. La historia se desarrolla en la ciudad de Haeseong, donde un grupo de residentes comunes y corrientes, que incluso podrían considerarse los inadaptados y problemáticos más notorios del pueblo, adquieren inesperadamente habilidades sobrehumanas tras un misterioso evento.

A partir de ese instante, estos peculiares habitantes se ven forzados a enfrentar a una serie de villanos que amenazan la paz y estabilidad de su hogar. El problema central, y de donde surge el tono humorístico y disparatado de la ficción, es que ninguno de los integrantes de este grupo está verdaderamente capacitado, ni emocionalmente dispuesto, a asumir la enorme responsabilidad que conlleva ser un superhéroe.

El elenco es, sin duda, uno de los mayores atractivos de la serie. Park Eun-bin, reconocida por su impresionante actuación en “woo, una abogada extraordinaria”, Otro punto fuerte del elenco es el popular actor y miembro del grupo de K-Pop ASTRO, Cha Eun-woo, quien grabó la serie antes de iniciar su servicio militar, él da vida al personaje de Lee Woon-jung.

La serie posee otros reconocidos nombres del entretenimiento surcoreano. Choi Dae-hoon interpreta a Son Gyeong-hun, el principal quejoso de la ciudad, cuyo nuevo poder consiste en que su cuerpo se adhiere a cualquier cosa como si fuera un imán. Im Sung-jae es Kang Ro-bin, el hombre más sumiso de la localidad, que por azares del destino adquiere poderes incontrolables y destructivos.

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Este proyecto cuenta con un equipo de primera. The Wonderfools marca el esperado regreso de Park Eun-bin y el director Yoo In-sik, quienes ya hicieron magia juntos en el drama legal de la abogada Woo. La serie es creación de Kang Eun-kyung, con guion de Huh Dah-joong. NANGMANCREW, Kakao Entertainment y FANTAGIO están a cargo de la producción.

Netflix busca romper con las fórmulas ya desgastada por los años y busca conquistar a los espectadores con el encanto y talento de sus protagonistas. Este grupo de inadaptados con poderes promete robarse el corazón de todos. Descubre si estos héroes atípicos pueden salvar su ciudad y de paso, revolucionar el género televisivo el 15 de mayo de 2026.