Antes de mirar al futuro, es decir, a lo que sucederá el fin de semana del 12 y 13 de septiembre de 2026, en la quinta edición del Festival Cordillera (cómo vuela el tiempo, parece que fue ayer esa primera edición), vale mirar a la edición anterior, que lo ratificó como un encuentro con mucho por ofrecerle a varios públicos y dejarlos satisfechos a todos en gran mayoría. En 2025, el balance fue espectacular, con un cartel notable que congregó 82.000 espectadores (de los cuales más de 30.000 fueron turistas y excursionistas que viajaron a Bogotá para vivir el festival).

Rubek Blades y Miguel Bosé, dos artistas de talla internacional que pusieron a vibrar a los asistentes al Festival Cordillera 2025. Foto: Foto: Colprensa

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La gente bailó y cantó a Miguel Bosé, más allá de sus posturas políticas, y lo mismo sucedió con Rubén Blades. Fito Páez fue antídoto contra la lluvia, mientras que agrupaciones legendarias como Serú Girán avivaban un fuego de décadas y Zoé entregaba su marca sentida de rock. Para nosotros, sin lugar a dudas, el momento más emocionante vino por cuenta del show de Illya Kuryaki & The Valderramas, espectacular, bombástico, vivo.

Mencionamos esto para dar cuenta de los colores sonoros distintos que hacen de este festival lo que es. Eso no cambia en 2026, donde puede que los headliners no nos emocionen a todos por igual (y eso está perfecto), pero hay suficiente talento regado en todo el cartel como para atraer a miles y mandarlos a la casa muy contentos.

Festival Cordillera 2026 Foto: Páramo Presenta

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Conocidos, siempre bienvenidos, de 2026

Comenzamos este sobrevuelo del cartel 2026 anotando varios de los artistas que ya han pasado por el festival. Entre estos grandes nombres, que siempre vale la pena escuchar, están los todopoderosos Caifanes, que también visitarán Cali, Manizales y Medellín ese septiembre. En ese rubro entra también el cada vez más polémico Andrés Calamaro, que en su última aparición en los 2.600 metros de altura se mareó dejó una presentación algo trunca. Ojalá esté en modo redención, con oxígeno cerquita si hace falta, sin necesidad de puyar antitaurinos (si lo hace, no se podrá argumentar sorpresa). Y hará presencia el reggae puertorriqueño de Cultura Profética con nueva música (espere nuestra charla con ellos).

Caifanes, 3 de mayo de 2024, Movistar Arena, Bogotá. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Festival Cordillera 2025: balance fantástico para un evento en el que 82 mil almas corearon, bailaron, lloraron

Otro de los artistas siempre bienvenidos en este país es Draco Rosa, cuyo show en el Cordillera fundacional de 2022 aún resuena entre los presentes (con la memoria de su poderosa entrega de “Hasta la victoria” y un enorme concierto).

Draco Rosa siempre mueve fibras, siempre... Foto: Santiago García / @electro_dynamique

Regresa también el ska enérgico de los mexicanos de Pateón Rococó (los recordamos moviendo a la gente en Rock al Parque y en la edición pasada del Cordillera), la onda fiestera y ampliamente disfrutable de Los Amigos Invisibles de Venezuela, Dread Mar-I y su reggae-rock argentino, así como el dominicano Vicente García, sanará el parque de nuevo con su onda particular.

Las novedades de poder

Partimos de lo más publicitado en el cartel, pero no dejamos atrás los nombres más pequeños. En ese orden de ideas, la presencia de Ricky Martin se hace destacada. El puertorriqueño promete agitar sensaciones pop y hacer estallar en el Simón Bolívar la chispa de la vida (canción del mundial de Francia 1998 que aún está entre las más icónicas en ese rubro particular).

Ricky Martin estremecerá al Simón Bolívar con su pop de poder y carisma. Foto: Getty Images for The Latin Recor

2026: carrusel actualizable de conciertos en rock (y conciertos afines) a no perderse en Bogotá

También vale destacar la presencia del controvertido reggaetonero Beéle, de la puertorriqueña Kany García (que por algo saltó de las pantallas de un reality de talentos a estos grandes escenarios). Por último, el jamaiquino Sean Paul, quien sumó su parte en hacer global el dancehall, cierra la fila de headliners.

En el segundo renglón, aplaudimos con fuerza la inclusión de la agrupación mexicana Fobia, cargada de música influyente y única, que hace demasiado no se escucha en el país. Ya se sabe que el Grupo Niche tiene el repertorio y la cancha para dominar el espacio que le den, y eso hará en este Cordillera. Vale destacar el show que dará el mexicano Meme del Real, que estrena disco y regresa luego de dos presentaciones en el Cordillera con Café Tacvba.

Leonardo de Lozanne, Javier Ramírez y Paco Huidobro de Fobia, una gran adición a este Cordillera 2026. Foto: Medios y Media/Getty Images

La legendaria banda argentina Virus también debutará en el evento, así como un compatriota lleno de éxitos e historia, como lo es Miguel Mateos. Y claro, alta expectativa genera también de la participación del cantautor, productor y músico mexicano Ed Maverick. Tan Biónica, de Argentina es otra novedad, muy esperada por su nicho.

De otro lado muy específico del rock, específicamente del folk metal, la agrupación española Mägo de Oz también sabrá congregar a sus fieles, que son muchos y muy apasionados. Los Estrambóticos de México harán lo mismo desde su ska/rock, en la que será su primera aparición en el festival.

Se puede considerar a la vez una novedad y un regreso el de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, que no tocarán como Illya Kuryaki & The Valderramas, pero sí ofrecerán shows individuales. No se asegura pero tampoco se descarta que ambos argentinos coincidan en el escenario un rato y estallen con algo de la agrupación que los hizo fenómenos continentales.

Habrá también homenaje a Pau Donés, por cuenta de la presentación de Jarabe de Palo con Pedro Capó, y una dosis poderosa de cumbia a lo argentino gracias al grupo Ke Personajes.

Selección Colombia

En lo que a talentos colombianos se refiere, el Cordillera 2026 anuncia que, sea quien sea presidente, habrá alto cepedismo pues Andrés Cepeda hará shows todo el fin de semana. Esto significa que, aparte de su presentación individual tendrá unas apariciones “especiales”, según nos aclara la organización.

Briela Ojeda, de Pasto para el mundo. Foto: Festival Nuevas Voces

Un alabao para Totó la Momposina

Ya se sabe que también brillarán talentos como Briela Ojeda, como Paula Pera y el Fin de los Tiempos, como Nelda Piña y sus Tambores. Y si no es evidente que la música colombiana viene impulsada últimamente por mujeres poderosas, hay más, con el hip hop de Kei Linch, la música del colectivo Flor de Lava y un talento que desde Canadá florece en su propio código, como Lido Pimienta.

También harán presencia agrupaciones de recorrido y convocatoria, como Doctor Krápula, como Diamante Eléctrico (en su versión ‘Crudo y Cursi’), como Bonka, y, cómo no, Poligamia (donde se puede uno imaginar a Andrés Cepeda apareciendo y cantando, entre otras canciones, “Mi Generación”).

Para complementar la vena salsera que ya alimentará el Grupo Niche, el festival programó también a The Latin Brothers, la orquesta colombiana ideada por Discos Fuentes y liderada por Julio Ernesto Estrada “Fruko” en 1974, de la cual hicieron parte titanes como Joe Arroyo y Piper Pimienta. Ellos nos están ya con nosotros, pero su legado sonoro y el de esta orquesta harán vibrar el Parque. ¿Cómo no?, si “Las Caleñas son como las flores” y “Sobre las olas”, el barco va, tan firme como este festival que completa media década de alegrías.

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