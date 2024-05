Kei Linch sobre su música y su primer LP: “No tengan miedo de brillar, destacarse, ser sí mismos, ser reales y fieles”

K.L.: Esas canciones que toqué hoy son las que más me gusta cantar en vivo. Hoy era un show importante, también, porque hay muchos oídos y muchos ojos importantes. Entonces eso me emocionaba. Armamos el setlist con base a esa ida. Y se viene mi primer álbum de estudio, y ese también es un logro muy bonito. Se llama Dulcinea , “de lo más dulce a lo más nea” (salió el 16 de mayo). Así que intercalé entre lo que se viene y lo clásico...

K.L.: Sí, claro. Es un pedazo muy invisibilizado artísticamente hablando. Por eso, para mí siempre será un honor y un orgullo decir que vengo de Madrid, porque fue el pedazo que me crió, fue el pedazo que realmente me formó. Y chimba que volteen a ver hacia allá. Hay muchísimo talento.

K.L.: El hecho de que, antes de venir a vivir a Bogotá, había pisado Bogotá diez veces en mi vida. Para mí era LA CIUDAD. Fue un gran reto. Me fui a vivir a Bosa. Y ese fue otro pedazo hermoso que me recibió como mi hogar. Pero sí estuvo difícil. Pasaron muchas cosas, pasé muchas necesidades... Y luego, cuando me empecé a poner seria con la música, a decidir “Parce, quiero vivir de esto”, desde ese momento, todo empezó a darse de la mejor manera. También un “viralismo” se dio y un montón de cosas que yo no sabía cómo vivirlas. Nadie me enseñó, y no tenía un ejemplo. Entonces tuve que improvisar, pero disfrutándome el proceso.