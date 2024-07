Homenaje a Felipe Ossa, el hombre que marcó un paradigma para los libreros de Colombia y alimentó su mundo editorial

Al respecto, Consuelo Gaitán, quien lo conoció hace unos 40 años, cuando ella misma navegaba el sueño de su librería, Biblos, lo considera un maestro y destaca su tremendo sentido del humor. Cuenta que Felipe “tuvo que vivir épocas en Colombia en las que no había una profusión del mundo editorial, épocas de mucha pobreza en la oferta. Él fue una de las personas que más impulso dio para que se generara este comercio de editoriales, no solo de las importadas, sino también colombianas. Y apostaba por los autores”.

Siguiendo los pasos de Felipe, a su propia manera, Gaitán ha trabajado toda su vida por la transformación a través de la lectura. Fundó Biblos, fue directora de la Biblioteca Nacional y de Biblored, y sigue reinventándose, ahora dirigiendo el espacio Ficciones Bar de Libros, un lugar donde sigue impulsando la pasión que compartió con Felipe. Hoy no parece, pero Gaitán destaca que “Felipe le apostó a un tema que, en principio, parecía utópico. La gente no cree que este país merece un buen nivel cultural. Siempre se habla de cosas que no son verdad, como que es un país de no lectores. Eso no es cierto”. Los índices de lectura más recientes así lo prueban. Colombia lee más y en algo tiene que ver la semilla de aquellos que, como Felipe, ampliaron el espectro y las posibilidades.