El cuento gótico que conquista Netflix y hace historia en la animación con el sello de Guillermo del Toro

Netflix no para de sorprender a sus suscriptores, esta vez con un nuevo estreno que se consolida como una de las películas más prometedoras del año.

Se trata de Soy Frankelda, una joya de la animación que, tras cautivar al público en México, llegó al catálogo de la plataforma de streaming como una ambiciosa metaficción que explora los límites entre la imaginación, la creación literaria y los miedos más profundos del ser humano.

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La producción construye un universo en el que la literatura de horror se convierte en el eje central de una narrativa cargada de elementos fantásticos, oscuros y profundamente emocionales.

Soy Frankelda aterrizó en el catálogo de Netflix Colombia el 12 de junio, luego de convertirse en una de las producciones más destacadas de la animación mexicana en los últimos años.

La película, que logró abrirse camino gracias a su innovadora propuesta visual y narrativa, representa un nuevo paso en el crecimiento de la industria animada del país azteca y ahora busca conquistar al público internacional a través de la plataforma de streaming.

Con su llegada al catálogo de Netflix, la cinta pasa a formar parte del grupo de producciones animadas que han hecho historia, como Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters) y Intercambiados (Swapped).

En este caso, Soy Frankelda es un cuento fantástico con tintes góticos que representa el primer largometraje realizado en stop-motion en México. Esta producción llega tras el éxito de la serie de Cartoon Network Los Sustos Ocultos de Frankelda, de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, que han realizado la película desde su estudio Cinema Fantasma.

La película tuvo su estreno oficial en México durante 2025 y rápidamente comenzó a llamar la atención de la crítica especializada. Su impacto fue tal que consiguió una nominación en la categoría de Mejor Película Independiente en los prestigiosos Premios Annie, considerados uno de los máximos reconocimientos de la industria de la animación.

Aunque finalmente no se llevó el galardón, su distribución internacional en Netflix la proyecta como el siguiente bombazo de la plataforma.

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La historia sigue a Frankelda, una joven escritora apasionada por los relatos de terror y fantasía que ve cómo su talento es subestimado por quienes la rodean. Aunque sus historias no reciben el reconocimiento que ella espera, continúa plasmando toda su creatividad e imaginación en inquietantes cuentos cargados de criaturas, misterios y elementos sobrenaturales.

Lo que Frankelda desconoce es que las historias que escribe no son simples obras de ficción. En una dimensión paralela, cada uno de sus relatos existe realmente y forma parte de un mundo fantástico habitado por seres extraordinario, el cual es descubierto por príncipe Herneval.