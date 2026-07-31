La película más extrema y exigente de Tom Cruise ya se puede ver en casa; no es la que todos creen

Desde su estreno, Eyes Wide Shut (Ojos bien cerrados) se ha mantenido como una de esas películas que despiertan interpretaciones y debates entre los espectadores. La cinta, dirigida por Stanley Kubrick, fue la última obra del reconocido cineasta y contó con Tom Cruise y Nicole Kidman como protagonistas. Lanzada en 1999, la producción conserva su atractivo entre los seguidores del séptimo arte y continúa disponible en servicios de streaming, dependiendo del catálogo de cada territorio.

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La trama se centra en William Harford, un médico al que da vida Cruise, cuya vida matrimonial comienza a tambalear después de que su esposa Alice, interpretada por Kidman, revele pensamientos y fantasías que alteran la percepción que él tenía de su relación.

Impulsado por los celos y la incertidumbre, William se adentra durante una noche en distintos escenarios de Nueva York hasta descubrir un entorno secreto en el que confluyen deseo, poder, misterio y obsesión.

Para Kubrick, la película tuvo además un significado especial dentro de su trayectoria. Fue su último largometraje y el decimotercero de su carrera, además de estrenarse después de su fallecimiento. También marcó su única experiencia trabajando con Tom Cruise y representó la última cinta protagonizada conjuntamente por Cruise y Kidman, quienes eran pareja en ese momento.

Aunque suele ser recordada por sus escenas de contenido erótico, la película va más allá y aborda cuestiones relacionadas con el matrimonio, los deseos ocultos, la fantasía y los límites de la intimidad. Su narrativa cargada de simbolismo y su particular puesta en escena han alimentado numerosas interpretaciones desde su llegada a las salas de cine.

Con una duración de aproximadamente dos horas y media, Eyes Wide Shut continúa siendo una producción singular dentro de la filmografía de Kubrick y uno de los trabajos más complejos que asumió Tom Cruise.

La película aparece disponible en HBO Max, para que sea disfrutada desde casa.