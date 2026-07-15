Estrenos de HBO Max para la semana del 13 al 18 de julio: habrá sorpresas y nuevas entregas de esperadas producciones

HBO Max renovará su oferta de contenidos durante julio con una programación que busca captar la atención de los suscriptores en Colombia y el resto de Latinoamérica. La plataforma anunció la llegada de nuevas producciones entre series, películas, documentales y estrenos exclusivos que ampliarán su catálogo durante el mes.

La joya de HBO Max con 3 temporadas que ya lidera el ‘ranking’ en 55 países; ideal para maratonear este fin de semana

La programación incluirá tanto lanzamientos inéditos como nuevas temporadas de títulos que ya cuentan con una amplia base de seguidores. Con esta estrategia, el servicio de streaming apuesta por mantener el interés del público, ofreciendo novedades de forma escalonada a lo largo de las semanas y consolidando una selección de contenidos pensada para distintos gustos y audiencias.

HBO Max continúa reforzando su programación con una nueva tanda de producciones que llegarán durante la segunda mitad de julio. La plataforma apostará por películas originales, anime, documentales, animación infantil y dramas internacionales, ofreciendo opciones para distintos tipos de audiencia.

Uno de los lanzamientos más esperados será Nada entre los 2, una película Max Original que debutará el 17 de julio. La historia sigue a Mercedes y Guillermo, dos ejecutivos de diferentes sedes de una misma empresa que coinciden en una reunión corporativa realizada en un resort. Lo que comienza como un encuentro laboral termina convirtiéndose en un inesperado romance que pondrá a prueba sus vidas personales. La producción es protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro.

Ese mismo día también llegará Undertone: Frecuencia maldita, un thriller de terror centrado en una conductora de un popular pódcast sobre fenómenos paranormales, cuya vida cambia cuando comienza a recibir inquietantes grabaciones de origen desconocido.

En el apartado de animación, los fanáticos del anime podrán disfrutar desde el 14 de julio de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, que continuará la historia de Yuuji Itadori y su enfrentamiento con poderosas maldiciones.

La programación también incluye el regreso de En el camino, cuya segunda temporada se estrenará el 16 de julio. En esta docuserie, Jason Momoa recorrerá diferentes lugares del mundo para descubrir tradiciones, arte y oficios, compartiendo experiencias con distintas comunidades.

Para el público infantil estará disponible desde el 12 de julio la quinta temporada de Hey Duggee, mientras que quienes prefieren las producciones de corte histórico podrán seguir Reyes, cuya undécima temporada llegará el 13 de julio, continuando el relato bíblico sobre la historia del pueblo de Israel y el surgimiento de la monarquía.