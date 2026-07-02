¿Cuál es la mejor de todos los tiempos? Estas son las mejores series de televisión de todos los tiempos

Un nuevo ranking, construido a partir del promedio de calificaciones de plataformas especializadas en cine y series como IMDb, Rotten Tomatoes, JustWatch y FilmAffinity, entre otras, dio a conocer cuáles son las 50 series más destacadas de todos los tiempos. El estudio promedia las puntuaciones del público y de la crítica internacional, ofreciendo una perspectiva sobre el impacto y la vigencia de estas producciones a lo largo del tiempo.

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El estudio recopiló datos históricos y actuales para construir una escala estandarizada sobre 10 puntos. De acuerdo con los resultados, las producciones dramáticas y de formato miniserie emitidas durante las últimas tres décadas lideran las posiciones de vanguardia, evidenciando una inclinación de los usuarios hacia narrativas complejas y de alta factura técnica.

El Top 5: Las producciones que lideran el listado

1. Breaking Bad (9,32 / 10): La producción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul encabeza el ranking global. La crítica coincide en destacar su precisión en el guion y el desarrollo progresivo de sus personajes como factores clave para su permanencia en el primer lugar.

2. Game of Thrones (8,85 / 10): A pesar de las discusiones generadas en torno a su temporada final, la adaptación de la obra de George R. R. Martin para HBO se mantiene en el segundo puesto, respaldada por su despliegue visual y su impacto en la cultura popular.

3. Chernobyl (8,60 / 10): Esta miniserie de 2019 sobre el accidente nuclear soviético destaca en la tercera posición debido a su rigor histórico y su enfoque dramático.

4. Los Soprano (8,50 / 10): El retrato mafioso y psicológico de Tony Soprano es considerado por los analistas como la piedra angular de la era dorada de la televisión por cable.

5. Band of Brothers (8,48 / 10): La miniserie de contenido bélico sobre la Segunda Guerra Mundial cierra los cinco primeros lugares, valorada principalmente por su realismo histórico.

El listado abarca desde clásicos de la ciencia ficción y la comedia de situación hasta producciones de plataformas de streaming que redefinieron el consumo digital, con nombres que van desde clásicos populares como Friends hasta fenómenos más recientes como Stranger Things, Sherlock y Peaky Blinders.

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A continuación, el listado completo: