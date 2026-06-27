Maratón de fin de semana: siete series cortas y aclamadas para ver ‘ahora mismo’ en streaming

Las plataformas de streaming continúa su evolución durante este año. Entre los meses de abril y junio de 2026, la oferta de producciones audiovisuales ha presentado una diversidad de propuestas que transitan entre el drama familiar, el suspenso psicológico y la comedia negra. En un mercado altamente competitivo, la selección de contenidos se vuelve clave para los espectadores que buscan historias con rigor narrativo y ejecuciones técnicas sobresalientes.

Películas y series que se estrenan y se pueden ver este fin de semana en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+

Este periodo se ha caracterizado por el cierre de ciclos de producciones consolidadas y la irrupción de miniseries que abordan problemáticas contemporáneas. A continuación se detallan los títulos más significativos de este trimestre, sus propuestas temáticas y los canales de difusión donde se encuentran disponibles.

‘The Bear’: Temporada 5 - Disney+

La aclamada serie sobre el entorno de la alta cocina regresa con su quinta y última temporada. Según los reportes de la crítica especializada, esta entrega mitiga los niveles de estridencia de sus inicios para concentrarse en la madurez y evolución de personajes clave como Syd y Richie. La trama se sitúa en los momentos previos a un servicio gastronómico crucial, afectado por condiciones climáticas adversas y escasez de personal. La producción concluye su ciclo reafirmando su identidad dramática en ocho episodios.

‘The Comeback’: Temporada 3 - HBO Max

Tras más de una década de ausencia, la producción liderada por Lisa Kudrow y Michael Patrick King retorna a las pantallas. La serie mantiene su enfoque satírico sobre la industria del entretenimiento, introduciendo en esta ocasión una narrativa vinculada al uso de la inteligencia artificial en la escritura de guiones. Esta temporada es valorada además como un reconocimiento a la trayectoria del fallecido director James Burrows, figura referencial del formato sitcom.

‘Cape Fear’: Apple TV

Bajo el formato de miniserie de 10 episodios, esta propuesta reinterpreta la conocida premisa literaria del criminal Max Cady, previamente adaptada en el cine. Con las actuaciones de Javier Bardem y Amy Adams, la producción destaca por un uso estilístico del color y una extensión narrativa que permite profundizar en las subtramas de los personajes, distanciándose del formato de largometraje convencional.

‘El señor de las moscas’: Movistar Plus / BBC

La obra clásica del escritor William Golding recibe una nueva adaptación televisiva a cargo del guionista Jack Thorne. La estructura de esta miniserie de cuatro capítulos fragmenta la perspectiva narrativa enfocándose en los distintos niños protagonistas, como el personaje de Piggy. La crítica ha señalado su capacidad para generar tensión progresiva en torno al deterioro de los consensos sociales.

‘Half Man’: HBO Max

El realizador Richard Gadd, reconocido por su anterior producción Mi reno de peluche, presenta una miniserie de seis episodios titulada Half Man. La ficción explora las complejidades de la salud mental y las dinámicas de abuso a través del retrato de dos hermanos, interpretados por Jamie Bell y el propio Gadd, manteniendo un tono dramático riguroso y alejado de las convenciones comerciales.

‘Ravalear’: HBO Max

Esta producción española, dirigida por Pol Rodríguez, aborda la problemática global del acceso a la vivienda y la gentrificación a partir de una experiencia familiar real: el cierre del histórico restaurante barcelonés Can Lluís debido a presiones financieras. El relato se estructura como un drama familiar que adopta códigos del cine de suspenso.

‘Widow’s Bay’: Apple TV

Creada por Katie Dippold y protagonizada por Matthew Rhys, esta serie de 10 episodios combina elementos de la comedia absurda con el terror. Ambientada en una localidad aislada de Nueva Inglaterra, la narrativa avanza desde relatos episódicos hacia la construcción de una mitología local enfocada en las supersticiones de sus habitantes. La producción ya ha confirmado su renovación para una nueva entrega.