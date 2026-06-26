Películas y series que se estrenan y se pueden ver este fin de semana en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+

Las principales plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video, llegan al último fin de semana de junio de 2026 con una renovada oferta de contenidos para los espectadores. Entre los lanzamientos se destacan series originales, películas, documentales y nuevas producciones que buscan captar la atención del público.
Las compañías también apostarán por el regreso de algunas de sus franquicias más exitosas, incorporando nuevas temporadas y continuaciones de títulos que ya cuentan con una amplia base de seguidores. De esta manera, esperan mantener el interés de los usuarios durante los últimos días del mes.
Como es habitual, los estrenos se irán habilitando de forma escalonada a lo largo de la semana, permitiendo que los suscriptores descubran poco a poco las novedades disponibles en cada catálogo. La programación incluirá una combinación de producciones inéditas y regresos muy esperados por los fanáticos del entretenimiento en streaming.
Estrenos de HBO Max para ver del 26 al 29 de junio
Vida, Larry David y búsqueda de la infelicidad (Serie) 27 de junio
House of the Dragon (temporada 3) 21 de junio
The Welcome Table (documental) 23 de junio
Past Lives. Disponible en Latinoamérica y España: 25 de junio
Estrenos de Netflix para ver del 26 al 29 de junio
Torrente presidente. 26 de junio
Sullivan’s Crossing (temporada 4). 30 de junio
Estrenos de Disney + para ver del 26 al 29 de junio
Avatar: Fire & Ash. 24 de junio
The Bear (temporada final). 25 de junio
Adventure Time: Side Quests. 29 de junio
Estrenos de Prime Video para ver del 26 al 29 de junio
Priscilla. 23 de junio
Red de traición. 25 de junio
Driver’s Ed. 26 de junio
Kraken: El libro negro de las horas (Película) 27 de junio
Estrenos de Apple TV para ver del 26 al 29 de junio
Camp Snoopy (temporada 2) 26 de junio
Estrenos de Paramount + para ver del 26 al 29 de junio
The Thundermans: Undercover (temporada 2) 24 de junio
Tyler Perry’s Ruthless (temporada 6) 30 de junio