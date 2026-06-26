Películas y series que se estrenan y se pueden ver este fin de semana en Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+

Las principales plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video, llegan al último fin de semana de junio de 2026 con una renovada oferta de contenidos para los espectadores. Entre los lanzamientos se destacan series originales, películas, documentales y nuevas producciones que buscan captar la atención del público.

La joya de HBO Max que regresó con nueva temporada: primer capítulo recibió 97% de aprobación y es número 1 en lo más visto

Las compañías también apostarán por el regreso de algunas de sus franquicias más exitosas, incorporando nuevas temporadas y continuaciones de títulos que ya cuentan con una amplia base de seguidores. De esta manera, esperan mantener el interés de los usuarios durante los últimos días del mes.

Como es habitual, los estrenos se irán habilitando de forma escalonada a lo largo de la semana, permitiendo que los suscriptores descubran poco a poco las novedades disponibles en cada catálogo. La programación incluirá una combinación de producciones inéditas y regresos muy esperados por los fanáticos del entretenimiento en streaming.

Estrenos de HBO Max para ver del 26 al 29 de junio

Vida, Larry David y búsqueda de la infelicidad (Serie) 27 de junio

House of the Dragon (temporada 3) 21 de junio

The Welcome Table (documental) 23 de junio

Past Lives. Disponible en Latinoamérica y España: 25 de junio

Estrenos de Netflix para ver del 26 al 29 de junio

Torrente presidente. 26 de junio

Sullivan’s Crossing (temporada 4). 30 de junio

Estrenos de Disney + para ver del 26 al 29 de junio

Avatar: Fire & Ash. 24 de junio

The Bear (temporada final). 25 de junio

Adventure Time: Side Quests. 29 de junio

Estrenos de Prime Video para ver del 26 al 29 de junio

Priscilla. 23 de junio

Red de traición. 25 de junio

Driver’s Ed. 26 de junio

Kraken: El libro negro de las horas (Película) 27 de junio

Estrenos de Apple TV para ver del 26 al 29 de junio

Camp Snoopy (temporada 2) 26 de junio

Estrenos de Paramount + para ver del 26 al 29 de junio

The Thundermans: Undercover (temporada 2) 24 de junio

Tyler Perry’s Ruthless (temporada 6) 30 de junio