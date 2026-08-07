Agosto será uno de los meses más movidos del año para las plataformas de streaming. Netflix, Max, Disney+, Prime Video y Apple TV+ renovarán sus catálogos con el regreso de series que conquistaron al público, nuevas producciones originales, documentales y películas que buscarán convertirse en tendencia durante las próximas semanas.

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Netflix llega con el esperado final de Cien años de soledad y el regreso de Outer Banks

La gran apuesta de Netflix será la segunda parte de Cien años de soledad, la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez. La plataforma estrenará los primeros siete episodios el 5 de agosto, mientras que el capítulo final llegará el 26 de agosto, cerrando una de las producciones más ambiciosas realizadas por Netflix en Latinoamérica.

Pero ese no será el único lanzamiento importante. Durante el mes también debutarán la tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter, la cuarta y última entrega de Muertos S.L., la nueva serie Acaramelados, la quinta temporada de Outer Banks, la adaptación Toda la verdad de mis mentiras y nuevas películas como La fiera, Quince días, La captura, Una mujer sin pasado y Susurran tu nombre.

En el apartado documental también habrá novedades con títulos como Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida y nuevas producciones de investigación.

Max apuesta por cine premiado y nuevas series

Max combinará grandes producciones cinematográficas con estrenos originales. Entre los títulos más destacados aparecen Anatomía de una caída, ganadora de la Palma de Oro en Cannes; Perfect Days, una de las películas más elogiadas por la crítica reciente, además de nuevas entregas del documental deportivo Hard Knocks.

En series, la plataforma también estrenará Linternas, inspirada en el universo de DC, considerada una de las producciones más esperadas del servicio para este año.

Disney+ refuerza su catálogo con ciencia ficción, animación y Star Wars

Disney+ comenzará el mes con la temporada 14 de Futurama, seguida por La Jedi número 9, una nueva historia ambientada en el universo de Star Wars.

El catálogo también incluirá The Shards, Vuelven los magos de Waverly Place, Chaebol X Detective, y el documental Travis Barker: Louder Than Fear, Time and Water y la película Camp Rock 3, una de las apuestas familiares más llamativas del mes.

Prime Video tendrá acción, drama y documentales deportivos

Prime Video apostará por el regreso de Reacher con una nueva temporada y por el estreno de Sterling Point, una serie de drama juvenil y misterio.

La plataforma también incorporará la película Buena suerte, pásalo bien, no mueras, el thriller Red de mentiras y un documental dedicado al tenista Novak Djokovic, ampliando así su oferta de contenidos exclusivos.

Apple TV+ trae de vuelta a uno de sus mayores éxitos

Uno de los regresos más esperados del año será el de Ted Lasso, cuya cuarta temporada marca una nueva etapa para el entrenador interpretado por Jason Sudeikis, ahora al frente de un equipo femenino de fútbol.

La producción, una de las más exitosas en la historia de Apple TV+, vuelve tres años después de lo que parecía ser su desenlace definitivo y es la gran apuesta de la plataforma para agosto.

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Un mes para todos los gustos

Comedia, drama, ciencia ficción, animación, documentales, adaptaciones literarias y grandes franquicias hacen parte de la oferta que llegará durante agosto. Con estrenos pensados para distintos públicos, las plataformas buscarán captar la atención de los usuarios con nuevas historias y el regreso de algunas de las series más populares del momento.