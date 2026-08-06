Donde comienza el río, Juan Andrés Arango García

'Donde comienza el río', Juan Andrés Arango García, se estrena en el TIFF 2026. Fue seleccionado para la sección Centrepiece, que se llevará a cabo del 10 al 20 de septiembre. Foto: Inercia Películas

El tercer largometraje de Arango luego de La Playa D.C.y X500, cuenta la historia de Yajaira, una joven indígena de 19 años que vive con su hija María (de 5) en un violento barrio de Bogotá. Perseguida por los sueños de la selva que fue su hogar, anhela regresar a la comunidad de la que huyó. Tras la muerte de su sobrino, decide irse para proteger a su hija. Jhon, un joven pandillero del centro de la ciudad, de 18 años, se une a ellas en su arriesgado viaje hacia el remoto río Andágueda. Solo la selva decidirá su destino.

"Espero dar voz a las numerosas personas desplazadas que han visto sus mundos fragmentarse, despertando empatía y comprensión en quienes las observan", dice Juan Andrés Arango García sobre 'Donde comienza el río'. Foto: Inercia Películas

Juan Andrés Arango afirma que se trata de su obra más personal hasta la fecha y de una reflexión sobre el desplazamiento, la memoria y la posibilidad de reconstruirse. “Refleja tanto un deseo íntimo de reconectarme con mis propias raíces como una reflexión sobre el esfuerzo de Colombia por reconstruirse después de la guerra. Con esta película espero dar voz a las numerosas personas desplazadas que han visto sus mundos fragmentarse, despertando empatía y comprensión en quienes las observan. Es fundamental visibilizar los desafíos que enfrentan las personas migrantes y destacar la posibilidad de reconstruirse desde el interior”.

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El fin de los tiempos, Juan David Cárdenas y Bibiana Rojas Gómez

'El fin de los tiempos', Juan David Cárdenas y Bibiana Rojas Gómez,se estrena en la 41 Settimna Internazionale della Critica. ES un reflejo de lo que sus directores llaman 'Anarquivismo Audiovisual'. Foto: cortesía Settimna Internazionale della Critica.

Salomé busca entre más de cinco décadas de videos caseros de su familia las causas de la tristeza de su mamá. Reconstruyendo imaginativamente la historia de su madre, de su padre y del tío Hernán se topa con un pasado familiar rodeado de explotación colonial, precarización laboral, subdesarrollo tecnológico, extractivismo, dictaduras importadas del norte y hasta medicalización psiquiátrica. Haciendo uso de la última y gran promesa imaginativa, la Inteligencia Artificial, Salomé experimenta en carne propia que en la actualidad es más fácil concebir el fin del mundo que el fin del capitalismo.

En equipo, Juan David Cárdenas y Bibiana Rojas Gómez ya habían realizado el mediometraje El sonido de los grillos, de 2022. Sobre su práctica, Rojas Gómez explica que “estas obras hibridan el ensayo audiovisual con la ficción, explorando el archivo desde lo que se denomina Anarquivismo Audiovisual: una práctica libre y experimental que busca ficcionalizar el pasado para hacer posible la concepción de futuros alternativos hasta la animación experimental”.

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Meteorito, Sebastián Múnera

'Meteorito', de Sebastián Múnera se estrena en la 41. Settimna Internazionale della Critica. Foto: Settimna Internazionale della Critica.

En el predio de la antigua hacienda de Pablo Escobar, en la región del Magdalena Medio colombiano, coexisten un parque zoológico, el Parque Temático Hacienda Nápoles, y una cárcel de mediana seguridad, popularmente conocida como El Pesebre. Tras haber investigado durante varios años el concepto de animalidad en el cine y haber propuesto una serie de intervenciones artísticas en varios zoológicos alrededor del mundo, Sebastián Múnera se topó con este lugar colmado de contradicciones en el que transcurre gran parte de la acción de Meteorito. Atravesadas por las paradojas de este contexto, que se debate entre el turismo atraído por el parque y las redes de prostitución y contrabando de celulares que operan en la cárcel, las protagonistas de la película, Tefa y Nia, sueñan con un mejor futuro y buscan que su amistad prevalezca en medio de este paisaje hostil. Ambas promesas, sin embargo, se ven en riesgo cuando una de ellas es confrontada por los dolores del pasado.

El proyecto ganó el estímulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC), en la categoría de producción de largometraje de ficción, en el año 2022, y obtuvo distintos estímulos de la Comisión Fílmica de Medellín. Una vez concluido el rodaje, la película se destacó en espacios de industria ganando el Premio Nacional Work in Progress, en el FICCI 2025, y el Premio Latam Cinema, en la categoría WIP del Festival de Cine de Málaga. El guion de Meteorito fue escrito por Sebastián Múnera y Martha Márquez.