Patricio Guzmán, el documentalista que filmó con poesía la historia de Chile y honró su memoria

Con su característica voz pausada, el cineasta chileno Patricio Guzmán, fallecido este martes, mostró como pocos el golpe que derrocó a Salvador Allende y la lucha por la memoria tras la dictadura, sobre todo con documentales como La batalla de Chile o Nostalgia de la luz.

Guzmán, que vivió en el exilio gran parte de su vida, especialmente en Cuba, España y Francia, donde residió hasta su muerte a los 85 años, abordó la historia chilena en la mayoría de los documentales que marcaron su filmografía.

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El Ministerio de las Culturas de Chile destacó que Guzmán “construyó un legado que trascendió” las fronteras y “seguirá dialogando con las nuevas generaciones”. “El documental es una red que arrojas y sacas lo que te interesa. Gracias a este ejercicio se puede dar cuenta del estado de ánimo de un país”, afirmó hace unos años el cineasta que vivía en París.

Una de sus primeras obras, la trilogía de La batalla de Chile, filmada entre 1972 y 1973, sobre el gobierno del socialista Salvador Allende y su derrocamiento en un golpe de Estado, sentó las bases de su cine.

El rodaje de estos tres filmes, considerados entre los grandes documentales políticos de la historia, se prolongó hasta el mismo día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Guzmán estuvo detenido dos semanas en el Estadio Nacional de Santiago y luego logró salir del país con el material que había grabado. En Cuba pudo montar las tres partes, y las dos primeras fueron presentadas en el Festival de Cannes.

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En el exilio, siguió realizando documentales, como En nombre de Dios (1987) sobre el papel de la Iglesia católica chilena frente a la dictadura, o Salvador Allende (2004).

“El documental siempre va a ser peligroso, entre comillas, porque cuenta la verdad, porque no tiene miedo. Siempre tendrá un costado subversivo y un costado marginal”, dijo en otra ocasión.

El documentalista de la memoria

Nacido en Santiago de Chile en 1941, en el seno de una familia más bien modesta, cursó estudios de Filosofía pero acabó dejándolos para ponerse a trabajar en el campo de la publicidad, donde descubrió el mundo audiovisual. A finales de los años 1960, tomó todos sus ahorros para viajar a Madrid y estudiar cine.

Su filmografía está marcada por una quincena de documentales, casi todos sobre la historia reciente de su país.

“Un país que no tiene cine documental es como una familia sin álbum familiar”, solía decir.

“Todo creador tiene un tema obsesivo, que lo llena. Para algunos es una ciudad, una persona y, para mí, es la memoria de este país. No puedo avanzar si no recurro a ella. Es mi ventaja y mi limitación”, aseguró el director.

En Nostalgia de la luz (2010), Guzmán reunió de forma poética e inusual a los científicos que observan las estrellas en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, con las madres que remueven la tierra árida para encontrar los restos de sus desaparecidos.

Cinco años después, en El botón de nácar, viajó al sur del país y volvió a utilizar la metáfora, esta vez a través del mar, para dar voz a los indígenas de la Patagonia.

“Tienes que filmar la sociedad y sus problemas sociales, políticos e ideológicos pero desde el punto de vista de un poeta. Si no lo haces con sentido cinematográfico te queda un panfleto o una película que va a durar muy poco tiempo”, comentó el cineasta.

Con La cordillera de los sueños (2019), que ganó el Ojo de Oro en Cannes al mejor documental, exploró los Andes como testigo inmutable de los años de represión.

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Su infatigable labor contra la desmemoria se cerró con Mi país imaginario (2022) sobre el estallido social que sacudió a Chile en 2019. “Un país que no tiene cine documental es como una familia sin álbum familiar”, solía decir.

Reacciones

El expresidente chileno Gabriel Boric (2022-2026) le rindió homenaje a Guzmán en redes sociales. “Ha partido un gigante. Tuvimos el honor de reconocerlo en vida y otorgarle el Premio Nacional el 2023. Un abrazo gigante a su familia”, escribió en X.

El cineasta Miguel Littin, nominado al Óscar por Actas de Marusia y Alsino y el cóndor, escribió en la misma red que Guzmán le “otorgó rostro y voz a Chile y sus dolores” y “fundó un país que vive y lucha y busca en memoria su verdad y su verdadera identidad”.

*Información de Esther Sánchez / AFP.