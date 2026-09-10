Piedras preciosas de Simón Vélez

'Piedras preciosas', Simón Vélez Foto: cortesía Cineplex / A.PI.

La sinopsis de la película explica: “Machado, un joven inmigrante colombiano, trabaja cosechando uvas en la campiña francesa. También parece tener un pasado delictivo, pues la jefa de una banda criminal lo contrata para robar, disfrazado de sacerdote, una valiosa esmeralda de una famosa iglesia cerca de Medellín. Su plan infalible se tuerce rápidamente”.

'Piedras preciosas', Simón Vélez Foto: cortesía Cineplex / A.PI.

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Sobre el director

Simón Vélez, nacido en Medellín (1990) es director y productor. Estudió Cine en la Universidad del Cine (FUC) de Buenos Aires, Argentina.

En 2026 estrenó este, su primer largometraje, en la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). Sobre filmar la película, Vélez comparte: “Creo que el documental no existe ¿Qué es documental o qué es ficción? es una pregunta obsoleta. Yo creo que todo lo que pones ante una cámara es un artificio. Porque cuando elegís desde dónde hasta dónde va el encuadre ya estás dividiendo el mundo, ya estás diciendo que merece ser contado, qué no merece ser contado, qué es relevante, qué no es relevante, desde dónde me paro para decir las cosas”.

En el campo de la producción, Simón Vélez ha sido coproductor de Los conductos (2020) y productor para Colombia de Pepe (2024).

Ha dirigido los cortometrajes Por ver la luz en tus pupilas (2015), Historia del agua (2016), La máxima longitud de un puente (2018), que recibió una Mención Especial en el Festival de Locarno, y Los mayores ríos se deslizan bajo tierra (2022), ganador del Premio a Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Les digo almas de Libia Stella Gómez

'Les digo almas' Foto: Red Collision Studios

La sinopsis de la película explica: “Un disparo lo cambia todo. En una sola noche, los agentes Ángela Rojas y Daniel Díaz pasan de perseguir criminales a ser los que infringen la ley. Acorralados por un jefe acosador y corrupto cometen un crimen que no pueden deshacer. Así, quedan atrapados en una seguidilla de persecuciones, emboscadas y traiciones donde el más mínimo error se paga con la vida. La policía los busca. Y el reloj corre en su contra”.

'Les digo almas' Foto: Red Collision Studios

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Sobre la directora

Libia Stella Gómez es una directora, guionista y escritora colombiana, con formación en cine y televisión. Posee una maestría en Teoría e Historia del Arte y Arquitectura, y es directora de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. En abril de 2025, estrena su más reciente película La sombra del juez, protagonizada por Juan Pablo Barragán, Carlos Hurtado y Lucía Orozco.

El resto de su filmografía la componen Un tal Alonso Quijano (2021), largometraje de ficción que alcanzó más de 500.000 espectadores. También es la directora de Ella (2015), filme que fue seleccionado en el Festival de Cine de Mar del Plata y le valió el premio a Mejor Directora en el Kolkata International Film Festival de la India. En el campo del documental, ha dirigido El traje nuevo del emperador (2014) y Aristas on (2011). Además, La historia del baúl rosado (2005), su ópera prima, se consolidó como una de sus obras más importantes, obteniendo el apoyo del programa Ibermedia.