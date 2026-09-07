Destapan la millonaria cifra que ha recaudado ‘Spider-Man: un nuevo día’; rompió récord en taquilla

Spider-Man: Un nuevo día se mantuvo como la película número uno en los cines durante el fin de semana, convirtiéndose en la segunda película de esta década en encabezar la taquilla durante seis semanas consecutivas.

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Desde finales de julio, la película de superhéroes de Sony ha dominado las salas de cine con una fuerza sin precedentes. El último estreno que logró mantenerse en la cima de la taquilla durante tanto tiempo fue Avatar: El camino del agua de 2022. Un nuevo día, la cuarta película independiente de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, recaudó 18 millones de dólares durante el fin de semana, según las estimaciones del estudio del domingo. Sony prevé recaudar 23,3 millones de dólares para el fin de semana largo.

Hasta ahora, la producción ha recaudado 2.400 millones de dólares en todo el mundo.

La Odisea, de Universal Pictures, al igual que durante gran parte de la saga Spider-Man, se mantuvo en segundo lugar. La épica película de Christopher Nolan recaudó 13 millones de dólares en Estados Unidos durante el fin de semana, alcanzando una recaudación global de 1.630 millones de dólares.

Más de 1.000 millones de dólares de esa cifra provienen de las ventas internacionales, lo que convierte a La Odisea en la primera película en lograr este hito internacional desde Avatar en 2009.

Los dos éxitos de taquilla, Spider-Man: Un nuevo día y La odisea contribuyeron a que Hollywood tuviera su mejor verano desde antes de la pandemia. Hasta el 31 de agosto, la taquilla nacional totalizó 4.600 millones de dólares en la temporada, según Rentrak, lo que supone un aumento del 26,1 % con respecto a 2025 y se acerca al récord del verano de 2013.

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Con la publicación de las cifras definitivas a nivel nacional el lunes, esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de entradas para el período comprendido entre el viernes y el domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

Spider-Man: Un nuevo día: 18 millones de dólares.

La Odisea: 13 millones de dólares.

Coyote vs. Acme: 11,3 millones de dólares.

Por cualquier medio: 7,4 millones de dólares.

Insidious: Out of the Further: 6,5 millones de dólares.

Cars (20.º aniversario): 6,1 millones de dólares.

Buddy: 5,7 millones de dólares.

PAW Patrol: La película de los dinosaurios: 3,3 millones de dólares.

El final de Oak Street: 2,9 millones de dólares.

The Dog Stars: 2,7 millones de dólares.

*Con información de AP.