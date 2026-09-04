23 millones de reproducciones en solo 24 horas: Robert De Niro lidera el nuevo gran estreno de Netflix

El género del thriller continúa consolidándose como una de las apuestas más efectivas del cine en plataformas de consumo masivo. Susurran tu nombre, la más reciente producción cinematográfica encabezada por el actor estadounidense Robert De Niro, se posicionó desde su debut como uno de los títulos más vistos a nivel global en Netflix, logrando más de 23 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas.

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A pesar de que la recepción por parte de los analistas cinematográficos ha sido reservada, la respuesta del público ha respaldado el lanzamiento de la cinta, colocándola en las primeras posiciones de preferencia en decenas de países durante su primer fin de semana de transmisión.

De acuerdo con datos de métricas y audiencias recopilados por el portal especializado What’s on Netflix, Susurran tu nombre registró 23,2 millones de visualizaciones el pasado viernes 28 de agosto de 2026, día de su llegada al catálogo.

Con esta cifra, la entrega se ubica provisionalmente como el sexto mejor estreno del año dentro del servicio de streaming.

En el listado de los lanzamientos más vistos de la plataforma en lo que va del año sobresalen producciones del mismo corte de suspenso y acción, encabezadas por El botín (41,6 millones de visualizaciones), Máquina de guerra (39,3 millones) y Depredador dominante (38,2 millones).

El rendimiento de la película dirigida por James Ashcroft supera además a otros títulos de alto perfil comercial presentados recientemente, como la comedia 72 horas, protagonizada por Kevin Hart, que alcanzó 22,1 millones de reproducciones en su primer día.

Basada en la novela homónima del escritor británico Alex North (The Whisper Man), la cinta se adentra en las dinámicas de investigación criminal y los dramas familiares. La historia sigue a Tom Kennedy, interpretado por el actor Adam Scott (Separación), un escritor viudo que enfrenta la repentina desaparición de su hijo de ocho años, Jake.

Ante la falta de respuestas, el protagonista acude a su padre, Pete —papel a cargo de Robert De Niro—, un inspector de policía retirado con quien mantiene una relación distante.

A medida que avanza la búsqueda, emergen similitudes con el patrón de un conocido asesino en serie de niños, Frank Carter (personificado por el nominado al Oscar Michael Keaton), quien había sido capturado años atrás por el propio Pete y se encuentra tras las rejas. El reparto principal se completa con la participación de la actriz Michelle Monaghan.

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A diferencia del notable flujo de reproducciones, la prensa especializada ha mostrado posturas severas respecto al resultado narrativo de la obra.

En la plataforma recopiladora Rotten Tomatoes, Susurran tu nombre registra una aprobación del 47 % por parte de la crítica profesional y un 41 % en la puntuación otorgada por la audiencia. Por su parte, en el portal IMDb, la calificación promedio se sitúa en 6,1 sobre 10.