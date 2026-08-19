La comedia de espías de Henry Cavill que cobra fuerza en Netflix con un elenco de lujo con estrellas de ‘Harry Potter’

El catálogo de producción original de Netflix continúa expandiendo sus apuestas de gran formato dentro del género de la comedia de acción. La plataforma de streaming confirmó la incorporación de Jason Isaacs, Justine Lupe y Aja Naomi King al reparto de su próxima película de espionaje, un proyecto aún sin título oficial que estará encabezado por Henry Cavill y Kevin Hart.

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El largometraje, que actualmente se encuentra en fase de preproducción, plantea una dinámica de rivalidad e imprevistos domésticos bajo la dirección del cineasta McG conocido por largometrajes como: Terminator: Salvation y Charlie’s Angels).

La trama gira en torno a dos espías rivales (interpretados por Cavill y Hart) cuyas vidas profesionales y personales colisionan de manera inesperada. Ambos coinciden en una clase de preparación para el parto junto a sus respectivas esposas, quienes entablan amistad rápidamente.

A medida que el embarazo avanza, la rivalidad encubierta entre los dos agentes se complica al verse obligados a colaborar para afrontar una amenaza común, todo mientras intentan gestionar sus responsabilidades familiares.

El guion cuenta con la firma de Jonathan Tropper, Lizzie Molyneux, Wendy Molyneux, Adam Nee y Aaron Nee, sobre un argumento original desarrollado por Sean Lewis.

Aunque los detalles específicos sobre los personajes asignados a las nuevas contrataciones se mantienen bajo reserva por parte del estudio, diversos reportes del sector apuntan a que Lupe y King podrían dar vida a las parejas de los protagonistas.

Jason Isaacs: Reconocido globalmente por su interpretación de Lucius Malfoy en la saga cinematográfica de Harry Potter , Isaacs ostenta una gran trayectoria en cine y televisión que incluye producciones como El patriota y la tercera temporada de The White Lotus , interpretación que le valió candidaturas a los premios Emmy y Globos de Oro.

Reconocido globalmente por su interpretación de Lucius Malfoy en la saga cinematográfica de , Isaacs ostenta una gran trayectoria en cine y televisión que incluye producciones como y la tercera temporada de , interpretación que le valió candidaturas a los premios Emmy y Globos de Oro. Justine Lupe: La actriz estadounidense cosechó amplio reconocimiento crítico por su papel de Willa Ferreyra en la aclamada serie de HBO Succession , participando recientemente en títulos como Nadie quiere esto .

La actriz estadounidense cosechó amplio reconocimiento crítico por su papel de Willa Ferreyra en la aclamada serie de HBO , participando recientemente en títulos como . Aja Naomi King: Destacada por su labor en el drama legal How to Get Away with Murder y la miniserie Lessons in Chemistry, por la cual obtuvo una nominación al Emmy como actriz de reparto.

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El apartado de producción ejecutiva reúne a figuras de peso en la industria audiovisual contemporánea, destacando los nombres de Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool & Wolverine) y el actor Ryan Reynolds a través de sus sellos productivos, en alianza con el propio Kevin Hart.

Para Henry Cavill, este proyecto representa una continuidad dentro del cine de acción y espionaje, línea en la que ha transitado recientemente con películas como Mission: Impossible - Fallout y Argylle. Por el momento, Netflix no ha anunciado la fecha de inicio de rodaje ni la ventana estimada para el estreno global de la cinta.