Romeo Santos y Prince Royce pusieron a cantar a Bogotá: así fue la noche que convirtió al Vive Claro en una pista de bachata

Bogotá cambió el frío por la bachata la noche del viernes, 2 de octubre. A las 9:00 p. m., Romeo Santos y Prince Royce aparecieron en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural, donde miles de personas los esperaban para una de las paradas del “Mejor tarde que nunca tour”.

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La puesta en escena llamó la atención desde el comienzo: una gran estructura de estética urbana, con varios niveles, músicos distribuidos en plataformas elevadas, pantallas y juegos de luces, acompañó a los artistas durante el espectáculo.

Los artistas recorrieron sus grandes éxitos, revivieron canciones de Aventura y sorprendieron con una puesta en escena que incluyó hasta una camioneta durante el cierre. Foto: SEMANA

Romeo y Royce compartieron buena parte de la noche, pero también tuvieron espacios para interpretar por separado algunos de los éxitos que marcaron sus carreras, además de subir a tres invitados del público al escenario, quienes tuvieron la oportunidad de cantar.

El resultado fue un recorrido entre sus nuevas colaboraciones, clásicos como solistas y canciones que devolvieron al público a los años de Aventura.

Una noche de éxitos y recuerdos de Aventura

Durante el concierto sonaron canciones como Dardos, Estocolmo, La diabla, Noche de sexo, Dardos, Recházame, La carretera, Corazón sin cara, Eres mía, Loco, Darte un beso y Propuesta indecente, entre otras.

Uno de los momentos más nostálgicos llegó con Obsesión y Dile al amor, dos de los éxitos más grandes de Aventura que se convirtieron en un coro multitudinario. El repertorio permitió así recorrer distintas etapas de Romeo Santos, desde sus años como voz principal de la agrupación hasta su consolidación como solista.

Prince Royce también regresó a las canciones con las que construyó su propia historia dentro del género. El cantante, que alcanzó reconocimiento internacional desde 2010 con su versión en bachata de Stand by Me, compartió escenario con quien durante años ha sido otra de las figuras de mayor alcance de este ritmo.

Prince Royce también regresó a las canciones con las que construyó su propia historia dentro del género. Foto: SEMANA

Y aunque el frío acompañó la noche bogotana, poco importó entre el público. Los asistentes cantaron a grito herido canciones de amor y despecho, además de bailar al ritmo de uno de los géneros dominicanos que mayor expansión ha tenido en el mundo.

Una camioneta apareció en pleno escenario

Para las últimas canciones, el montaje todavía guardaba una de sus mayores sorpresas. Una camioneta negra de gran tamaño, tipo todoterreno, apareció en pleno escenario; de ella descendieron Romeo Santos y Prince Royce, quienes deleitaron a los asistentes con el cierre del espectáculo.

El vehículo quedó en el centro de la tarima, rodeado por los músicos ubicados en diferentes alturas y por las luces violetas de la producción, convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas de la noche.

Romeo Santos y Prince Royce demostraron por qué sus nombres han acompañado la expansión de la bachata mucho más allá de República Dominicana. Foto: SEMANA

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La gira surgió tras el lanzamiento de Better Late than Never, el proyecto conjunto con el que los dos bachateros finalmente unieron sus voces después de años construyendo carreras paralelas.

En Bogotá, esa unión terminó convertida en una noche de clásicos, nuevas canciones y nostalgia, en la que Romeo Santos y Prince Royce demostraron por qué sus nombres han acompañado la expansión de la bachata mucho más allá de República Dominicana.