A un mes de su esperado regreso a Colombia, Maná se prepara para dar inicio al recorrido por los grandes estadios de Latinoamérica con su Vivir Sin Aire Tour. La primera parada de esta histórica gira, con la que celebra cuatro décadas de música, será el próximo 28 de noviembre en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. Luego, la banda continuará su camino por Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

Red Rocks es un hito para todas las agrupaciones, grandes o chicas. Foto: Andy Keilen

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Con más de 50 millones de discos vendidos y un legado que ha acompañado a varias generaciones, la agrupación mexicana llegará al país con una producción de primer nivel y un recorrido por las canciones que la han convertido en uno de los mayores referentes del rock en español. Himnos como Rayando el Sol, Clavado en un Bar, Labios Compartidos y Oye Mi Amor hacen parte de un repertorio que ha impactado a millones de seguidores alrededor del mundo.

Álex González, un absoluto fenómeno en la batería de Maná. Foto: Andy Keilen

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Como antesala a su reencuentro con el público colombiano, Maná se une a YouTube y Warner Music para presentar el estreno mundial de Maná: Vivir sin aire Tour (Live from Red Rocks), un especial que recoge uno de los conciertos más destacados de esta gira y de su trayectoria, grabado en el legendario Red Rocks Amphitheatre, en Morrison, Colorado.

El especial se estrenó a nivel mundial, exclusivamente en el canal oficial de Maná en YouTube, y quedó disponible en la plataforma para quienes quieran volver a verlo (aquí lo compartimos).

Red Rocks Amphitheatre ocupa un lugar especial en la historia de Maná y, particularmente, en la vida de su vocalista, Fher Olvera. Cuando tenía 21 años, vivía en Denver y trabajaba lavando platos. Desde allí contemplaba las imponentes formaciones rocosas del anfiteatro y soñaba con presentarse algún día en ese escenario.

Cuatro décadas después, ese sueño se convirtió en realidad. El especial, acompañado de un mini documental exclusivo, recoge la conexión emocional del cantante con este lugar y la historia de cuatro amigos mexicanos que lograron llevar su música a algunos de los escenarios más importantes del mundo.

Grabado con audio de alta definición y una producción visual cinematográfica, Live From Red Rocks reúne interpretaciones de algunos de los clásicos más reconocidos de la banda, ofreciendo a sus seguidores una oportunidad de acercarse a la energía de sus presentaciones en vivo antes del inicio de su gira por estadios latinoamericanos.

¡No fue un concierto cualquiera para Fher! Foto: Andy Keilen

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Los golpes de ojo que da este escenario entre rocas rojas son únicos. Foto: Juan Botero

El estreno llega, además, en un año de importantes reconocimientos para Maná. La agrupación acaba de recibir el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo en los Premios Billboard de la Música Latina 2026. También fue incluida en la lista de Billboard de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos y consolidó un récord de 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles.

A estos logros se suma un concierto histórico en La Minerva, Guadalajara, que reunió a cerca de 250.000 personas y reafirmó la conexión de la agrupación con sus raíces y con el público que la ha acompañado durante cuatro décadas.

*Maná toca el 28 de noviembre en el Vive Claro Distrito Cultural, Bogotá, Colombia. Entradas en Ticketmaster.co.