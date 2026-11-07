Manuel Turizo lanzó ‘Apambichao, Vol. 2’ con J Balvin y Grupo Firme: estas son todas las canciones

Manuel Turizo, una de las figuras más influyentes y versátiles de la música latina contemporánea, presenta Apambichao, Vol. 2, la continuación de una historia que reafirma la evolución de un artista que ha hecho de la exploración musical una de las grandes fortalezas de su carrera.

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A lo largo de 10 canciones, Turizo se mueve con naturalidad entre diferentes ritmos y culturas musicales, manteniendo como hilo conductor la esencia tropical y festiva que caracteriza esta etapa de su sonido. Merengue, afro, salsa, merenguetón, reggaetón y música regional mexicana conviven en un proyecto que refleja su madurez vocal y musical, pero también su capacidad de experimentar sin perder identidad.

El proyecto también reúne colaboraciones que reflejan esa amplitud. J Balvin se une a Manuel en Como Fuera, marcando la primera colaboración entre ambos artistas.

La canción abre el proyecto uniendo a dos de las voces colombianas de mayor alcance internacional en una colaboración inédita.

El encuentro entre ambos artistas tuvo lugar en Nueva York, donde se reunieron para grabar el videoclip oficial de Como Fuera.

Bajo la dirección de Jaimes Bastidas Films, la producción audiovisual reúne a Turizo y Balvin en una propuesta visual que acompaña la energía de la canción y captura la conexión entre ambos intérpretes.

El videoclip sella la primera colaboración musical entre los artistas colombianos, quienes unen sus estilos en una propuesta que celebra su versatilidad y conexión con los ritmos latinos.

A esta unión se suman Kapo en Cogiendo Pareja, Oscar Maydon en Pa’ Besarte, y Zaider y Hamilton en Yo Yo, creando conexiones entre diferentes generaciones, escenas y sonidos de la música latina.

El recorrido culmina con Las Bailábamos Juntos junto a Grupo Firme, donde Turizo entra de lleno al universo de la música regional mexicana y vuelve a demostrar que su identidad artística puede trascender las fronteras de cualquier género.

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Pero si algo define a Apambichao, Vol. 2 es su energía. “Es un álbum hecho para bailar, celebrar y dejarse llevar”, declaró el artista.

Bajo el sello La Industria Inc., “Apambichao, Vol. 2” contiene diez canciones:

Como fuera Ft J Balvin

Infieles

I love it

Cogiendo pareja Ft Kapo

Que loco

Pa’ besarte Ft Oscar Maydon

Son señales / Algo así

Más yo

Yo yo Ft Zaider y Hamilton

Las bailábamos juntos Ft Grupo Firme