Don Omar confirma su regreso a Colombia: así funciona el registro previo para comprar entradas

El cantante puertorriqueño William Omar Landrón Rivera, conocido artísticamente como Don Omar, anunció el inicio del proceso de prerregistro digital para sus próximos conciertos en Colombia dentro del marco de su gira internacional The Last King World Tour.

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La iniciativa busca brindar una opción de acceso preferencial a la fila virtual antes de la venta general de entradas.

El procedimiento de inscripción quedó habilitado a partir de la medianoche de este viernes 6 de noviembre a través del portal web oficial del artista www.donomar.com y los enlaces difundidos en sus cuentas verificadas de redes sociales.

El trámite no tiene ningún costo y requiere exclusivamente el diligenciamiento de un formulario con datos personales de contacto básico. La organización del evento ha enfatizado que para completar este registro no se exige información bancaria, pagos de reserva ni transferencias de dinero, por lo que se aconseja a los usuarios desconfiar de intermediarios no autorizados que soliciten cobros por este acceso.

Don Omar cantante puertorriqueño. Foto: Getty Images

Es preciso aclarar que la realización del prerregistro no garantiza la compra inmediata del tiquete ni la entrada directa a los escenarios, sino que otorga un código o enlace preferencial para ingresar a la fila virtual el día en que la tiquetera oficial abra la venta formal.

La activación del prerregistro se formalizó durante una transmisión en vivo que el intérprete realizó desde el estadio Kia Forum, en Los Ángeles (Estados Unidos). Durante la emisión, Don Omar se dirigió a sus seguidores para explicar la finalidad del sistema:

“Separe su espacio en la fila y tenga la oportunidad de ser prioridad cuando salgan a la venta los boletos. Aunque no lo crea, a ustedes les cuesta y me encantaría que fuesen todos, pero ya saben cómo funciona esto. Así que atentos a todo.”

De acuerdo con lo expresado por el equipo de producción del artista, el mecanismo pretende gestionar la alta demanda proyectada y ofrecer facilidades a la audiencia que ha seguido su trayectoria musical de 25 años.

Según la información divulgada hasta el momento, las ciudades colombianas incluidas en la gira para el cuarto trimestre de 2027 —período comprendido entre octubre y diciembre— son Medellín, Bogotá y Cali.

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La gira The Last King World Tour está concebida como un recorrido conmemorativo por el repertorio que ha consolidado a Don Omar como una de las figuras centrales del reguetón y la música urbana en América Latina.

Se anticipa que el programa incluya producciones representativas de su carrera como Danza Kuduro, Pobre Diabla, Salió el Sol, Taboo, Bandolero y Ella y Yo.