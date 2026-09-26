Don Omar hizo importante anuncio sobre su gira ‘The Last King World Tour’ en Latinoamérica: “Vamos a estar con ustedes”

The Last King World Tour es el nombre de la nueva gira de Don Omar, uno de los artistas más influyentes del género urbano y una de las figuras que ayudó a llevar el reguetón a la escena internacional durante los 2000. Gracias a ese impacto, con el paso del tiempo se ganó el reconocimiento de millones de seguidores.

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El cantante alcanzó la fama mundial con The Last Don (2003), el álbum que impulsó su carrera a nivel internacional. Tres años después consolidó su éxito con King of Kings, un disco que marcó un hito para el género al ubicarse entre los primeros puestos de las listas de Billboard.

Más allá de la música, el artista también ha construido una trayectoria en el cine, al participar en cinco entregas de la saga Rápidos y Furiosos como Rico Santos, además de desarrollar proyectos empresariales que han fortalecido su posición como una de las figuras más importantes del reguetón.

¿Don Omar llegará a Latinoamérica con su gira?

El pasado 25 de septiembre, el artista dio inicio a la etapa de The Last King World Tour que recorrerá Estados Unidos y parte de Europa. Desde el anuncio, miles de fanáticos han manifestado su expectativa por verlo interpretar éxitos como Danza Kuduro, Pobre diabla, Salió el sol, Virtual Diva, Taboo y Ella y yo, entre otros.

Don Omar cantante puertorriqueño. Foto: Getty Images

Sin embargo, una reciente entrevista despertó aún más entusiasmo entre sus seguidores al revelar que Latinoamérica podría entrar en los planes de la gira. Aunque todavía no existe un anuncio oficial con fechas para la región, el cantante aseguró que existe la posibilidad de que el recorrido llegue el próximo año.

“La gira de Centroamérica y Latinoamérica. Comienzo en Estados Unidos hoy, termino en noviembre, tengo un mes de descanso y regreso en enero para la segunda parte de la gira en Estados Unidos. Termino en marzo, vuelvo a descansar 30 días y me voy para Europa. Se siguen añadiendo nuevas fechas, pero con toda seguridad terminamos en julio o agosto. Después comenzamos México, Centroamérica y Suramérica. Tengo entendido que vamos a estar con ustedes en octubre, noviembre y diciembre de 2027”, explicó.

Durante la conversación, el cantante también reveló que su intención es darle un cierre inolvidable al tour en Puerto Rico, su país de origen.

Según explicó, desde hace tiempo les prometió a sus seguidores un concierto especial en la isla, por lo que espera que ese sea el broche de oro de una gira que ya suma nuevas fechas en su recorrido internacional.

Por ahora, los fanáticos deberán esperar los próximos anuncios oficiales para conocer si la esperada visita del artista a Centroamérica y Suramérica termina por confirmarse dentro del calendario de 2027.