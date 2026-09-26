Kapo estrena ‘Playa fría’, un himno de empoderamiento personal para superar el desamor

Kapo, una de las figuras destacadas del afrobeat latino, presenta Playa fría, su nuevo lanzamiento bajo los sellos La Industria INC y Sony Music Latin. La canción llega con una historia centrada en el cierre de una relación y en la importancia de avanzar después de una ruptura.

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Con el afrobeat como base, el artista construye un tema de sonido ligero y cercano, pero con un mensaje relacionado con el empoderamiento personal. Playa fría plantea la idea de aceptar que una relación llegó a su final, soltar lo vivido y entender que tanto la vida como el amor pueden continuar después de una despedida.

El sencillo también está acompañado por un videoclip que lleva la propuesta de Kapo a un terreno cinematográfico. La pieza fue dirigida por Darío Burbano y presenta una puesta en escena llena de detalles visuales, con una gran mansión, automóviles clásicos, escaleras monumentales y personajes vestidos con atuendos que parecen sacados de una editorial de moda.

La estética del video apuesta por una combinación entre épocas y estilos. El concepto incorpora elementos vintage, lujo clásico, glamour retro y propuestas de moda llamativas, mientras una fotografía con textura analógica refuerza la sensación de estar frente a una producción inspirada en otra década.

En medio de este escenario, Kapo aparece como protagonista y conductor de una historia que combina música , moda e identidad. La producción audiovisual estuvo a cargo de Velodrome y busca ampliar el universo creativo que el artista viene construyendo alrededor de sus canciones.

Con este lanzamiento, Kapo mantiene el afrobeat como uno de los elementos de su propuesta musical, un sonido que lo ha convertido en uno de los nombres reconocibles de la nueva generación del género en Latinoamérica.

Playa fría representa un nuevo capítulo para el cantante, quien explora una temática emocional sin alejarse de la identidad sonora y visual que ha marcado sus trabajos. La canción propone mirar hacia adelante después de una relación y convertir ese momento de cierre en una oportunidad para recuperar la confianza personal.

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El lanzamiento refuerza la conexión entre las disciplinas que hacen parte de la propuesta de Kapo. Música, imagen, moda y narrativa audiovisual se unen en una producción que busca presentar una experiencia alrededor del sencillo.

Playa fría ya está disponible en las plataformas digitales y llega acompañado por su nuevo video musical oficial, con el que Kapo suma una pieza a su propuesta dentro del afrobeat latino.