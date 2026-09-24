Más de 30 actividades se realizarán en distintos puntos del Centro Histórico e Internacional, con una programación que se extenderá desde la mañana hasta la medianoche.

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La agenda hace parte de la edición número 26 de Tardeando el Centro, iniciativa que reunirá música en vivo, teatro, exposiciones, recorridos históricos, gastronomía, magia, danza y experiencias alrededor de la ciencia. Habrá actividades gratuitas, otras con inscripción previa y algunas propuestas con costo. ¿

Música y arte al aire libre

Uno de los puntos principales será el Parque Bicentenario, donde desde las 2:00 p. m. habrá música al aire libre con sonidos que pasarán por géneros como jazz, son cubano, pop y electrocaribe.

El Parque Santander, por su parte, recibirá desde las 11:00 a. m. la cuarta edición del Festival por la Paz, que combinará presentaciones artísticas con una feria de emprendimientos de víctimas del conflicto armado.

En ese mismo escenario, a las 2:30 p. m., se realizará Memorias ambulantes, un taller abierto en el que los asistentes podrán acercarse a la cianotipia, una técnica fotográfica que permite crear imágenes con su característico tono azul

La programación también incluirá proyectos seleccionados a través de las becas LEP. Entre las alternativas habrá jazz, danza, teatro, comedia, música electrónica, propuestas familiares e ilusionismo.

Uno de los planes comenzará a las 3:30 p. m. en Café Bar Profano del Teatro Libre Centro, con Open Magic: ilusiones que hacen reír, un espectáculo que mezcla magia, improvisación y stand-up.

Desde recorridos históricos hasta una noche en el Planetario

La jornada tendrá opciones para quienes prefieran planes diferentes a los conciertos. A las 5:00 p. m., por ejemplo, la Casa Museo Quinta de Bolívar realizará Tras las huellas de la Conspiración Septembrina, un recorrido gratuito con inscripción previa que permitirá conocer detalles del episodio ocurrido en Bogotá en 1828.

También habrá un encuentro de idiomas desde las 6:00 p. m. en CatCoffee, pensado para quienes quieran practicar otras lenguas mientras comparten alrededor de una taza de café.

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Otro de los escenarios será el Planetario de Bogotá, que tendrá una experiencia inmersiva en su cúpula en la que se cruzarán ciencia, imágenes y música electrónica. La programación contempla una experiencia sobre los primeros pasos de la humanidad en el espacio y otra inspirada en el french house de las décadas de 1990 y 2000.

Para quienes busquen terminar la noche bailando, Fátima Hostels tendrá Cumbia ácida & Electro tambor, una propuesta que combinará sonidos del Caribe, percusión afro y música electrónica.

La programación de Tardeando el Centro comenzará desde las 10:00 a. m. y tendrá actividades hasta la medianoche. Los horarios, condiciones de ingreso, inscripciones y posibles costos varían dependiendo de cada escenario.