Tres perros encontraron esto en un paquete de mensajería en el Aeropuerto El Dorado

En una acción contra el microtráfico y las rutas de distribución ilegal de sustancias estupefacientes, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Bogotá, logró la incautación de 14.650 gramos de marihuana.

Marihuana por encomienda. Con un fino olfato, detectaron 10.000 gramos que venían en un paquete de Palmira

El cargamento alucinógeno pretendía ser ingresado a la capital del país camuflado mediante la modalidad de envío por mensajería terrestre, en cajas de cartón acondicionadas para burlar los controles de seguridad.

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El resultado se consolidó durante inspecciones de rutina adelantadas en bodegas de mensajería ubicadas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado.

La efectividad del procedimiento estuvo marcada por el trabajo de los caninos especializados Tony, Paris y Azab, guiados por los uniformados. Los animales emitieron señales de alerta positiva al olfatear una caja sospechosa, lo que llevó a la verificación de los paquetes negros en cuyo interior reposaba la sustancia vegetal.

Ruta del alucinógeno y balance de incautaciones

De acuerdo con las indagaciones preliminares y el rotulado del paquete, la encomienda fue despachada desde la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y tenía como destino final varios puntos de distribución en Bogotá.

Caninos de la Policía frenan el ingreso de 14 kilos de marihuana enviados por encomienda desde Cali Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Con esta incautación, las autoridades evitaron que más de 14.000 dosis individuales fueran dosificadas y comercializadas en los entornos urbanos y parques de la ciudad.

La capitana Andrea Aguirre, jefa de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá, resaltó la efectividad de las labores operativas de los binomios caninos en las terminales logísticas. La oficial reveló que, en lo corrido del año, esta unidad policial ha logrado la incautación acumulada de 128.286 gramos de estupefacientes en bodegas de la capital.

Controles permanentes a empresas de mensajería

Las autoridades policiales advirtieron que las estructuras dedicadas al narcotráfico emplean de forma recurrente las empresas de correo y encomiendas para mover pequeñas y medianas cantidades de droga entre departamentos.

Caninos de la Policía frenan el ingreso de 14 kilos de marihuana enviados por encomienda desde Cali Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Frente a esta modalidad criminal, la institución ratificó que mantendrá los operativos de supervisión de manera ininterrumpida en los centros de acopio del occidente de la ciudad.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe aportando información decisiva que permita desmantelar las redes de microtráfico.

Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial a través de la línea de emergencia 123 o acudiendo directamente al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano a sus comunidades.