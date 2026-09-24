Nuevas fotos del crimen de Natalia Villalba salen a la luz: revelan pruebas y testimonios contra británico señalado del feminicidio

Nuevos detalles empiezan a conocerse sobre la investigación por el feminicidio de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá, el pasado 18 de junio.

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Fotografías relacionadas con la escena del crimen y otros elementos recopilados durante la investigación se suman a los testimonios con los que las autoridades buscan reconstruir qué ocurrió en el inmueble y cuáles habrían sido los movimientos de Matthew Ashley Foster-Smith, el ciudadano británico procesado por estos hechos.

El material adquiere especial relevancia porque varios de los elementos que aparecen documentados son mencionados por testigos que estuvieron en el lugar o sus alrededores después de lo sucedido.

Natalia Villalba y el domicilio en el que fue encontrada. Foto: Screenshot 'x'

El pantalón que llamó la atención de un reciclador

Uno de los testimonios conocidos en medio de las audiencias adelantadas por la Fiscalía corresponde a un reciclador que trabajaba en el sector y que revisó los residuos del edificio un día después del crimen.

Según su declaración, entre las bolsas encontró un pantalón de jean claro que estaba doblado y mojado. Lo que más llamó su atención fueron unas manchas rojizas que, según manifestó, parecían ser de sangre.

A medida que avanza el proceso en contra del británico se conocen más detalles y pruebas en su contra. Foto: Fiscalía

El elemento resulta relevante para los investigadores por los movimientos que habría realizado el británico después de la muerte de Natalia.

Los registros de las cámaras de seguridad también son analizados dentro del proceso. La investigación busca establecer si Foster-Smith se cambió de ropa antes de abandonar el inmueble y qué llevaba consigo al momento de salir.

De acuerdo con los elementos conocidos del expediente, Natalia había autorizado previamente el ingreso del extranjero al apartamento. Sin embargo, este presuntamente se habría identificado con un nombre diferente al momento de registrarse.

Las imágenes salieron a la luz en medio de la investigación por el feminicidio de la joven. Foto: Fiscalía de Colombia

Lo que encontraron dentro del apartamento

Otro de los relatos que aporta detalles sobre la escena es el de la mujer encargada de realizar el aseo del inmueble.

Cuando ingresó, encontró inicialmente diferentes pertenencias, entre ellas ropa y zapatos de mujer. Sin embargo, mientras recorría el apartamento, habría comenzado a detectar situaciones que le parecieron extrañas.

La testigo habló de manchas de sangre sobre el cubrecama y de rastros en el piso que llamaron su atención. Su declaración también da cuenta de otros objetos encontrados en el inmueble, entre ellos un casco y una carpeta.

Posteriormente, se produjo el hallazgo más grave: el cuerpo de Natalia Villalba estaba dentro de una maleta ubicada en la zona de la ducha.

Para la Fiscalía, los elementos encontrados en el apartamento son fundamentales para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar lo ocurrido antes de que el señalado abandonara el lugar.

La hipótesis que sigue la Fiscalía

La investigación sostiene que Natalia habría sido atacada con un objeto contundente. Después de su muerte, el responsable presuntamente habría realizado diferentes acciones para intentar alterar u ocultar rastros de lo sucedido.

El cuerpo de la mujer fue introducido en una maleta y dejado en el apartamento. Los investigadores también indagan por la desaparición del teléfono celular de la víctima.

Foster-Smith se convirtió en el principal señalado dentro del caso y posteriormente salió de Colombia. Su ubicación se convirtió entonces en uno de los objetivos de las autoridades.

Finalmente, fue localizado en Ecuador, en medio de las acciones adelantadas con cooperación internacional, y posteriormente quedó a disposición de la justicia colombiana.

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Otros testimonios aparecen en el expediente

La investigación también contiene declaraciones sobre comportamientos atribuidos al británico antes del crimen de Natalia.

SEMANA reveló anteriormente detalles del expediente en los que personas que tuvieron contacto con Foster-Smith aseguraron que utilizaba distintos nombres y que llegó a presentarse como médico.

Matthew Foster es buscado por la Justicia de Inglaterra tras una condena por acoso. Fue capturado en Ecuador este viernes por el crimen de Natalia Villalba. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA/API.

Uno de esos testimonios aseguró, además, que el extranjero se expresaba de manera despectiva sobre las mujeres y frecuentaba aplicaciones de citas.

A esto se suma el relato de otro ciudadano extranjero que había compartido alojamiento con Foster-Smith semanas antes. El hombre manifestó haber presentado episodios de sueño prolongado, mareos y otros síntomas, y expresó sospechas sobre la posibilidad de que le hubieran suministrado alguna sustancia.

Estas afirmaciones hacen parte de las líneas que han conocido las autoridades, pero no constituyen por sí solas una determinación judicial sobre la responsabilidad del británico en otros posibles hechos.

Foster-Smith también tenía antecedentes judiciales en Reino Unido y era requerido por las autoridades de ese país por asuntos relacionados con una condena previa por acoso.

En Quito, Ecuador, fue capturado Matthew Ashley Foster-Smith. Foto: Tomada de redes sociales

Británico no aceptó los cargos

Tras quedar a disposición de las autoridades colombianas, la Fiscalía le imputó cargos dentro del proceso por la muerte de Natalia Villalba. El ciudadano británico no los aceptó.

Ahora, las nuevas fotografías, los registros de las cámaras de seguridad, las declaraciones de quienes estuvieron en el edificio y los demás elementos recopilados serán determinantes dentro del proceso judicial.

La investigación continúa y será la justicia la que establezca la responsabilidad de Foster-Smith en el feminicidio de Natalia Villalba.